將軍澳中心 「初夏感謝祭」 回贈近35000元 用1元換購精選產品

無論你用完第一期五千元消費券與否，遇上難得折扣優惠，當然不容錯過。將軍澳中心於今個夏日將舉辦「初夏感謝祭」，除集合超過170個折扣優惠，送近35,000元回贈外，更推出「1元換購賞」，以1元帶走GoPro、Apple Watch、iPad等人氣潮物。市民更可以「1折瘋搶」精選產品，商場更獨家推出「快閃消費賞」及為大家貼心預備的3大【福袋大放送】。此外，將軍澳中心更與東港城聯手推出的「消費著數賞」，送出高達4,300元電子贈券。

於5月14日至7月10日期間，只需前往將軍澳中心，除可選購包括Adidas、豐澤、周大福、Glycel等逾170個超人氣品牌的折扣產品，更可以1折的將軍澳中心獨家優惠價搶購13款家品、飾物、美食、美容禮遇精選。此外，由5月14日的一連3個星期六、日，於場內消費滿200元起即可獲「快閃消費賞」，滿200元送20元，滿400元送40元，滿600元送60元，多買多賞。

換盡2商場高達4300元贈券 貼心推車主福袋

由6月13日至7月10日期間，只要於商場消費滿指定金額，便可帶走「生活福袋」、「美容福袋」或首度為自駕車主增設的兩款「車主福袋」。於5月14日至29日，於將軍澳中心消費指定金額，可獲將軍澳中心及東港城總值高達4,300元的商場電子贈券。The Point會員不能錯過5月30日約下午1時起的「1元換購賞」，可憑10,000積分於The Point手機應用程式兌換1元換購證，並即日消費滿指定金額，便可加1元換購包括GoPro、Apple Watch Series 7、Apple iPad、Nintendo Switch 遊戲主機、AirPods Pro多款精人氣潮物。