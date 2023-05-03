將軍澳中心「初夏感謝祭」 獨家貨品1折起 回贈獎賞逾$22,200 大派$4,600商場電子贈券

感謝祭推出多重獎賞，集合了9大類別商戶超過280個超筍折扣產品，包括餐飲及零售美食、超市百貨、珠寶鐘錶、健康生活、眼鏡及配飾等。其中幾款獨家產品更提供狂搶價，消費者可以$480享用Bioscreen Paris隔空定點爆脂療程（原價$15,000）及$288試做Oasis Beauty i-skinix昇效水潤淨肌療程（原價$5,850）等。此外，包括Kedma骨膠原面霜、CASABLANCA Casa-V舒適羊毛枕及Organic草本中藥染髮，均以低至1折推售。

由即日至5月26日，於將軍澳中心消費滿指定金額，即可享「消費著數賞」，獲將軍澳中心及東港城商場合共最多$4,600的電子贈券，讓大家消費同時賺積分。於5月27日至6月25日將軍澳中心更推出「殿堂著數賞」，可憑期內商場指定消費額，換領包括iPhone 14 Pro (256GB)及Dyson V15 Detect Absolute無線吸塵機，同時亦獲贈電子贈券，禮券及禮品總值高達$17,000。此外，商場並推出「家居精明賞」及「超市精明賞」，由即日至5月26日期間於將軍澳中心消費滿$800即獲贈家居禮品及贈券；於次階段消費滿$1,000可獲贈$70禮品組合。