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消費著數
2024-01-12 14:00:00

小米年貨節2024購物優惠 Redmi Note低至$1,399

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小米年貨節2024購物優惠 Redmi Note低至$1,399

小米年貨節2024購物優惠 Redmi Note低至$1,399

小米香港一年一度的「小米年貨節購物優惠」將於117日至29日舉行。今年除了產品價格折扣和多款手機優惠之外，還有限時購物禮遇、每日秒殺及消費獎賞，正好趕上新一年「去舊迎新」，為家居增添新氣象。

小米年貨節2024購物優惠

小米年貨節2024購物優惠

117日至29日：mi.com獨家優惠 

1. 「預購優惠」低至53

每次小米舉行購物優惠活動，小米官網mi.com都會安排多項獨家禮遇回饋米粉，足不出戶也能享受網購的快捷和便利。今年也不例外，顧客可於以下日子優先預購，獲得最大價格折扣獎賞：

顧客由即日起至116日晚上07:59期間，以預購價港幣$50購買以下產品，便可於116日晚上08:00117日晚上11:59期間以特惠價支付尾數：

「預購優惠」低至53折

「預購優惠」低至53折

2. 「加價換購優惠」

顧客凡於116日晚上08:0029日晚上11:59期間，在mi.com單筆消費任何商品，即可以優惠價購買以下產品：

     全場產品適用：可以優惠價港幣$449換購小米智能刷電鑽（原價港幣$769）。

     手機品類：凡購買任何一部手機，即可以優惠價港幣$449換購Redmi Watch 3（原價港幣$629）。

3. 「秒殺產品推介」

活動期間，顧客可於mi.com搶購以下多款限定特價產品。包括：

秒殺產品推介 秒殺產品推介

4. 多款生態鏈產品割價優惠低至58

顧客凡於116日晚上08:0029日晚上11:59期間，可以優惠價在mi.com購買以下特選產品：

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多款生態鏈產品割價優惠低至58折

多款生態鏈產品割價優惠低至58折

mi.com po.co「消費福利」

1.      顧客凡於117日至29日凌晨00:0002:00期間，在mi.compo.co單筆消費滿港幣$1,000，即減港幣$30（手機、平板、新品不適用，單筆訂單只享受一次）。

2.      顧客凡於117日至29日晚上10:0000:00期間，在mi.compo.co單筆消費滿港幣$3,000，即送Redmi Buds 4 一隻（價值港幣$319）（手機、平板、新品不適用，單筆訂單只享受一次）。

117日至29 線上線下「特選手機優惠購」

今年特選多款星級手機於mi.com、小米之家及小米之家專賣店2進行購物優惠。顧客可於117日至29日期間，以優惠價購買以下手機：

     Redmi Note 12 Pro+ 5G 8GB + 256GB（午夜黑/天空藍/極地白）：全渠道2線上線下購買即減港幣$500，以港幣$2,499購買。

     Redmi Note 12 5G 8GB + 256GB（森林綠）：全渠道2線上線下購買即減港幣$400，以港幣$1,799購買。

     Redmi Note 12S 8GB + 256GB（瑪瑙黑/冰河藍/珍珠綠）：全渠道2線上線下購買即減港幣$300，以港幣$1,399購買。

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