小米年貨節2024購物優惠 Redmi Note低至$1,399

小米香港一年一度的「小米年貨節購物優惠」將於1月17日至29日舉行。今年除了產品價格折扣和多款手機優惠之外，還有限時購物禮遇、每日秒殺及消費獎賞，正好趕上新一年「去舊迎新」，為家居增添新氣象。

顧客由即日起至1月16日晚上07:59期間，以預購價港幣$50購買以下產品，便可於1月16日晚上08:00至1月17日晚上11:59期間以特惠價支付尾數：

每次小米舉行購物優惠活動，小米官網mi.com都會安排多項獨家禮遇回饋米粉，足不出戶也能享受網購的快捷和便利。今年也不例外，顧客可於以下日子優先預購，獲得最大價格折扣獎賞：

顧客凡於1月16日晚上08:00至29日晚上11:59期間，在mi.com單筆消費任何商品，即可以優惠價購買以下產品：

顧客凡於1月16日晚上08:00至29日晚上11:59期間，可以優惠價在mi.com購買以下特選產品：

mi.com 及 po.co 「消費福利」

1. 顧客凡於1月17日至29日凌晨00:00至02:00期間，在mi.com和po.co單筆消費滿港幣$1,000，即減港幣$30（手機、平板、新品不適用，單筆訂單只享受一次）。

2. 顧客凡於1月17日至29日晚上10:00至00:00期間，在mi.com和po.co單筆消費滿港幣$3,000，即送Redmi Buds 4 一隻（價值港幣$319）（手機、平板、新品不適用，單筆訂單只享受一次）。

1 月 17 日至 29 日 線上線下「特選手機優惠購」

今年特選多款星級手機於mi.com、小米之家及小米之家專賣店2進行購物優惠。顧客可於1月17日至29日期間，以優惠價購買以下手機：

• Redmi Note 12 Pro+ 5G 8GB + 256GB（午夜黑/天空藍/極地白）：全渠道2線上線下購買即減港幣$500，以港幣$2,499購買。

• Redmi Note 12 5G 8GB + 256GB（森林綠）：全渠道2線上線下購買即減港幣$400，以港幣$1,799購買。

• Redmi Note 12S 8GB + 256GB（瑪瑙黑/冰河藍/珍珠綠）：全渠道2線上線下購買即減港幣$300，以港幣$1,399購買。