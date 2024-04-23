屯門市廣場全港首個商場美容空瓶回收企劃 世界地球日宣佈顧客行動有賞

ESG永續發展作為全球大趨勢，近年不少大型國際美妝品牌亦積極走向可持續發展的目標，致力推行減碳環保包裝、採用永續原材料配方、公平貿易原則等品牌管治理念來達致綠色美容。適逢昨日(4月22日)是世界地球日，信和集團旗下屯門市廣場BEAUTY WORLD宣佈，由5月1日起夥拍環保社企V Cycle推出全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」，配合場內近30個已推行ESG計劃的美妝品牌，一同擔起保護環境的責任，共創永續美妝生態圈。

信和集團資產管理董事蔡碧林小姐表示，屯門市廣場BEAUTY WORLD一直是顧客尋覓美妝產品的熱點，集合近40個知名美妝品牌，當中近7成積極推行可持續發展美容。「是次以商場作主導的美容空瓶回收行動，配合信和集團致力減塑的方針，加上過往在公司內部推動環保回收活動亦獲得正面迴響。我們希望將回收概念帶入商場，讓顧客在添置美妝產品同時，將用完的美容空瓶帶到商場進行回收。」蔡補充，預期活動舉行首6個月目標可成功回收10,000個美容空瓶，可減少碳排放量達1,050KG。