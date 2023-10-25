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消費著數
2023-10-25 05:30:00
日報

恒地旗下四大商場 多重購物回贈 派商戶現金券

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恒地商場

恒地旗下四大商場 多重購物回贈 派商戶現金券

恒基地產旗下四大商場，包括：荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場於十月期間推出「旅客好賞禮遇」多重驚喜優惠，合共送出超過15,000張商戶現金券，以及H•COINS會員豐厚迎新獎賞，享盡多重回贈。

旅客於10月31日或以前來港旅遊及購物，可免費登記成為H•COINS會員，於荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，以電子貨幣消費滿指定金額（最多兩組發票），並於商場的禮賓部出示相關的即日電子機印發票(連同相符的正本電子貨幣顧客付款存根)及訪港旅遊證件，便可獲得指定商戶現金券。現金券不設最低消費金額，可即時於場內指定商戶購物時使用，多買多賞，購物更盡情。

旅客於場內指定推廣櫃位免費登記成為H•COINS新會員後，成功登記任何即日電子貨幣消費，即可獲得HK$15電子贈券，並可額外獲得3,000 COINS迎新獎賞。會員可以即時利用COINS於H•COINS手機APP換領電子禮券及豐富禮品！是次參與的四大商場，全部位處新界區核心地段，鄰近過關口岸，巴士或鐵路由口岸一條龍直達。商場內貨品種類繁多，由珠寶、電子數碼產品、本土特色商品、特色餐飲到生活百貨都應有盡有，場內商戶更支援內地電子支付平台，充份滿足旅客需要。

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