恒基集團旗下H．COINS聯乘CU APP 5大百貨超市品牌消費統一賺H·COINS換禮品

身為精明消費者，大家日常去消費購物都會儲分，換禮品或現金回贈，賺到盡！恒基集團旗下的會員積分獎賞平台H·COINS宣布擴大積分生活圈，會員由即日起，去香港全線 APITA、千色 Citistore、GUU SAN 谷辰、UNY 等五大百貨超市品牌消費，一樣可以輕鬆賺H·COINS，換禮券。而CU APP會員只需下載H·COINS應用程式，啟動成為新會員並完成簡單步驟後，即可享盡迎新3重賞額外高達6,000 H·COINS，輕鬆換領電子禮券買聖誕禮物或享用聖誕大餐！

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H·COINS送總值逾100萬電子禮券及獎賞 趁年尾聖誕及新年將至，H·COINS亦推出犒賞活動「H·COINS賞賞節」兩大獎賞禮遇，送出總值超過100萬電子禮券及獎賞。由即日起至12月31日，會員在H·COINS網絡旗下10個消費熱點消費滿指定金額或累積6枚電子印花，即可獲$200電子優惠禮券，享高達8%回贈，累積最高消費的會員更有機會獲得額外獎賞禮品，豐富禮遇總值逾3萬元，包括：ITSU輕型摩術墊 (IS-0195) 乙張、MaBelle HK$1,000購物禮券及千色Citistore HK$300購物禮券等。此外，H·COINS額外推出「迎新3重賞」給CU APP會員，只需完成簡單步驟，便可輕鬆獲得6,000 H·COINS。