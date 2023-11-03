恒隆六大商場 消費可享獎賞 型格幻視裝置打卡 玩遊戲贏獎品

是次恒隆旗下包括Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊及荷李活商業中心的六大商場，將參與獎賞活動。由即日起Mox於銅鑼灣Fashion Walk百德新街，準備了幻視裝置，大家可於科技與藝術感十足的「鏡房」邊玩邊打卡，透過光與影的結合，展現出嶄新的視覺效果。

秋高氣爽，除了適宜遠足郊遊外，亦宜外出購買心頭好。為讓大家買得更爽，恒隆商場首度聯乘虛擬銀行Mox Bank Limited，於旗下六大商場，推出「hello無限賞」消費獎賞活動，無論新開立Mox戶口或以Mox Credit於六大商場消費，均可獲獎賞。

以Mox Credit憑指定消費於11月13至30日期間，可於Fashion Walk玩遊戲，有機會贏取包括PS5、恒隆電子購物禮券等豐富禮品。

於11月13至30日期間現場更設遊戲裝置，Mox客戶同日於Fashion Walk同日以Mox Credit單一消費滿300港元，即可免費參與遊戲一次，有機會贏取包括PS5、恒隆電子購物禮券等豐富禮品。由即起至11月30日，新客戶只需透過專屬邀請碼「MOXHL」開立Mox戶口，可享兩張100港元的恒隆電子購物禮券。成功開戶及獲批Mox Credit 30日內，於恒隆六大參與商場指定食肆，以Mox Credit累積消費滿港幣1,000元或以上，即可獲1,000港元現金獎賞。現有Mox客戶於同一恒隆參與商場即日累積簽賬滿1,000港元，並即時成為hello會員，亦可享100港元恒隆電子購物禮券！

星級食肆及超市消費可享CashBack

於恒隆參與商場的過百間食肆，包括日本東京表參道超人氣打卡甜品店GARIGUETTE、美國洛杉磯爆紅滑蛋料理專門店Eggslut Hong Kong、新派趣味的泰國菜餐廳Longtail、懷舊港式喜喜冰室、集Café與Bar於一身的黑膠唱片概念店音樂餐廳Mercury Recalls by Lost Stars，以及包括Viviene Westwood Café、鮨政等星級食肆用Mox Credit消費，可享3% CashBack，讓你盡情享用美食。於恒隆商場的超市，包括AEON STYLE、FRESH 新鮮生活、HKTVmall及Mono Mono用Mox Credit消費，亦可享3%無上限CashBack。其他任何消費用Mox Credit，亦可享2%無上限CashBack！

此外，於11月20日起至11月24日，Mox客戶前往Fashion Walk百德新街戶外位置之Mox專櫃，即有機會免費獲贈限量精品一份，每日限量200份，先到先得，送完即止。