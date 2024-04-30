推購物三重賞優惠 周末欣賞精彩表演 青衣商場連繫社區 展覽重溫廿五載歲月

今年是青衣城開業25周年，青衣城將推出連串精彩活動及，務求與民同樂，包括展示25年來青衣城多個重要時刻的「廿五載．青衣城」展覽，以及25周年消費三重賞 – 「25周年大抽獎」、「25周年消費賞」及「25周年感謝折」，以回饋大眾支持。

由即日起至6月16日舉行的「廿五載．青衣城」展覽，為青衣城與該區及居民共同成長的回憶及見證。展覽分「青衣今昔」、「青衣城精彩25載」、「青衣．真美」及「Happy 25 Moments」4大展區。「青衣今昔」展出該區多個重要時刻及相片資料外，更設有獎問答遊戲，MTR Mobile登記用戶只需答對所有題目，即可獲青衣城20元電子優惠券。於「青衣城精彩25載」展示了歷年多個經典時刻、活動回顧及精彩節日佈置；「青衣．真美」則展出與香港風景攝影會及一眾民間攝影師合作，呈現青衣島各種美麗景色的照片。大家更可於「Happy 25 Moments」分享與青衣城開心回憶有關的照片，上載相關照片而又被選中作展示的MTR Mobile登記用戶將可獲得青衣城100元電子優惠券。