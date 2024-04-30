推購物三重賞優惠 周末欣賞精彩表演 青衣商場連繫社區 展覽重溫廿五載歲月

今年是青衣城開業25周年，青衣城將推出連串精彩活動及，務求與民同樂，包括展示25年來青衣城多個重要時刻的「廿五載．青衣城」展覽，以及25周年消費三重賞 – 「25周年大抽獎」、「25周年消費賞」及「25周年感謝折」，以回饋大眾支持。
由即日起至6月16日舉行的「廿五載．青衣城」展覽，為青衣城與該區及居民共同成長的回憶及見證。展覽分「青衣今昔」、「青衣城精彩25載」、「青衣．真美」及「Happy 25 Moments」4大展區。「青衣今昔」展出該區多個重要時刻及相片資料外，更設有獎問答遊戲，MTR Mobile登記用戶只需答對所有題目，即可獲青衣城20元電子優惠券。於「青衣城精彩25載」展示了歷年多個經典時刻、活動回顧及精彩節日佈置；「青衣．真美」則展出與香港風景攝影會及一眾民間攝影師合作，呈現青衣島各種美麗景色的照片。大家更可於「Happy 25 Moments」分享與青衣城開心回憶有關的照片，上載相關照片而又被選中作展示的MTR Mobile登記用戶將可獲得青衣城100元電子優惠券。
消費三重賞 回饋市民支持
由即日起，青衣城更推出25周年消費三重賞！MTR Mobile 登記用戶於青衣城指定參與商戶以電子貨幣單一消費滿200元或以上，上載單據至MTR Mobile App，即會自動參加「25周年大抽獎」，隨時贏走大獎25,000元青衣城電子禮券 (名額10個)！商場更設「25周年消費賞」，於推廣期間只要於青衣城指定參與商戶(超級市場及服務類別除外)以電子貨幣單一消費滿800元或以上，並上載單據至MTR Mobile App即可換領青衣城100元指定商戶電子優惠券！活動期間，青衣城多間商戶更提供獨家優惠「25周年感謝折」，一起慶祝青衣城25周年！
周末精彩表演 推兩大泊車優惠
由5月起，青衣城將與葵涌及青衣區文藝協進會合作，安排多個社區團體表演，包括葵青中樂團少年團、碧華舞蹈團等以及區內學校，於周末帶來連串精彩表演，見證整個社區對青衣城的支持。此外，青衣城更推出「」及特別午市泊車禮遇，凡於晚上6時至零晨12時於青衣城的指定停車場泊車，並以電子消費滿200元或出示兩張即日青衣城影藝戲院電影戲票，即可享泊車優惠多達4小時！另於平日正午12時至下午2時進入青衣城指定停車場，並即日在任何餐飲食肆電子消費，亦可享2小時泊車優惠。