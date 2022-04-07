政府發放新一輪消費券 新地商場消費享折扣優惠及豐富獎賞

為迎接新一輪消費券發放，新地上水廣場及PopWalk天晉滙現推出不同優惠，讓大家可享更多著數。

因應特區政府於今日(4月7日)發放新一輪電子消費券，不少商場店舖已紛紛推出消費優惠。新地上水廣場及PopWalk天晉滙亦分別推出「盡享消費券Jetso Rewards」及「Love to Buy購物倍賞」，除提供回贈及禮品外，更可儲印花換美食券，讓大家可買得高興，食得盡情。

購物滿指定金額享高達20000元獎賞

由即日起至5月20日，上水廣場將推出「盡享消費券Jetso Rewards」，The Point 會員於商場2樓至5樓商戶，以4大指定電子貨幣即日消費滿指定金額，可享總值高達20,000元獎賞，包括商場優惠券及禮品，同時還可賺積分。而商場贈券則可於場內多間人氣商戶使用，讓你盡情選購心頭好時慳更多。

儲印花換美食優惠券及額外獎賞

PopWalk天晉滙則於4月15日至6月30日期間推「Love to Buy購物倍賞」，The Point會員於商場以即日電子貨幣單一消費滿300元，成功登記積分便可獲1個印花，只需儲滿5個印花便可獲贈50元滋味美食優惠券。於推廣期內集滿最多印花（須儲滿40個印花或以上）之頭10位會員，更可額外獲贈1,500 Point Dollar及PopWalk指定禮券組合。

商戶推消費券折扣優惠

為配合消費券發放，上水廣場及PopWalk天晉滙的商戶現推出多項折扣或立減優惠，當中於上水廣場的「ABC Bakery」購買士多啤梨/抹茶白玉麻糬蛋糕，即可獲贈50元現金券。場內太子珠寶鐘錶原價4,900元的花囈系列18K白色黃金鑽石戒指，現以61折優惠價2,980元發售。而NEW YOUTH新青年原價899元的ADIDAS SUPERSTAR系列，亦以34折優惠價299發售。

PopWalk天晉滙亦有多家商戶提供優惠，當中新世界韓國食品專門店於4月8日起，原價450元的醬醃牛排骨3件將以67折優惠價300元發售、價值220元的醬油蟹(中)則推出買一送一優惠，精明消費者絕對不容錯過。