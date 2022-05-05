新地12商場 母親節優惠送獎賞 五一銷情報捷 料五月營業額上升一成

疫情回穩，社交距離措拖亦逐步放寬，加上母親節將臨，新地旗下12大商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，為迎接母親節和佛誕長周末，即時加碼推廣費用，推出主題禮品換領、折扣優惠、打卡位及工作坊等，讓孝順的你可趁母親節表達對媽媽的愛意。

新地12大商場於母親節期間將推出連串優惠及活動，當中北角匯的「春夏花藝Gallery」以「花療の旅」為主題，為媽媽打造的4大療癒打卡位外，更與商戶合作推出粉紅主題「好禮換領」，The Point會員可憑指定積分換領粉紅咖啡、粉紅雞尾酒與粉色小家電等，又或可參加兩大「花」心思工作坊。上水廣場則推出「Happy Mother’s摯愛賞」，The Point會員在5月7至10日期間，憑即日指定電子消費，可換Fresh玫瑰花瓣肌入門套裝或Laneige皇牌補濕睡眠面膜套裝等指定獎賞。東港城則可憑積分換SABON皇牌潤手霜及沐浴油、南北行澳洲一口鮑魚等，而新地12大商場均有不同禮品供The Point會員換領，向媽媽送上母親節驚喜。