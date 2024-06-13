新地12大商場豪派12張來回巴黎機票及3萬元現金券 做啱1條件獲贈高達5.5萬元獎賞

新地旗下12大商場宣佈將於7至8月推出「Sports for All 運動狂賞」多重驚喜禮遇及奧運賽事直播。

仲記得三年前，扶老攜幼到商場望着大螢幕為港奧運隊打氣的情形嗎？那股高漲情緒、熾熱氣氛又再蓄勢待發了！新鴻基地產旗下12大商場宣布將於7至8月推出「Sports for All 運動狂賞」三大驚喜禮遇，包括送出12張來回法國巴黎機票、直播期間向市民免費贈運動飲品等！新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指，集團特意為巴黎奧運度身打造一系列推廣活動，加上一連串即將公布的主題活動及表演，額外推廣費達1,000萬元，料帶動各場人流及營業額分別按年升20%及15%。



累積總消費金額最高的５位The Point會員，可獲贈合共12張來回法國巴黎機票及高達$30,000聯場現金贈券組合。

最引人期待的來回法國巴黎機票，將於７月1日至8月31日期間，The Point會員可免費換領活動參加證，並在指定新地商場內消費，累積總消費金額最高的５位會員，可獲贈合共12張來回法國巴黎機票及高達3萬元聯場現金贈券組合。會員只要於推廣期內於The Point手機應用程式以0分換領「運動狂賞．最高消費王」參加證，並於推廣期內在「參與商場」累積消費及成功登記積分達5萬元或以上，當中須包括至少3個不同「參與商場」及每個「參與商場」內3間不同商戶所發出之消費單據，首名會員便可獲贈4人來回法國巴黎機票（國泰航空經濟艙）換領信及「$10,000指定商場電子贈券組合」，總值約$54,652。