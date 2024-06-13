新地12大商場豪派12張來回巴黎機票及3萬元現金券 做啱1條件獲贈高達5.5萬元獎賞

仲記得三年前，扶老攜幼到商場望着大螢幕為港奧運隊打氣的情形嗎？那股高漲情緒、熾熱氣氛又再蓄勢待發了！新鴻基地產旗下12大商場宣布將於7至8月推出「Sports for All 運動狂賞」三大驚喜禮遇，包括送出12張來回法國巴黎機票、直播期間向市民免費贈運動飲品等！新地（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指，集團特意為巴黎奧運度身打造一系列推廣活動，加上一連串即將公布的主題活動及表演，額外推廣費達1,000萬元，料帶動各場人流及營業額分別按年升20%及15%。
最引人期待的來回法國巴黎機票，將於７月1日至8月31日期間，The Point會員可免費換領活動參加證，並在指定新地商場內消費，累積總消費金額最高的５位會員，可獲贈合共12張來回法國巴黎機票及高達3萬元聯場現金贈券組合。會員只要於推廣期內於The Point手機應用程式以0分換領「運動狂賞．最高消費王」參加證，並於推廣期內在「參與商場」累積消費及成功登記積分達5萬元或以上，當中須包括至少3個不同「參與商場」及每個「參與商場」內3間不同商戶所發出之消費單據，首名會員便可獲贈4人來回法國巴黎機票（國泰航空經濟艙）換領信及「$10,000指定商場電子贈券組合」，總值約$54,652。
免費贈2,024支運動飲品
額外免費泊車優惠
巴黎奧運舉行期間，東港城、將軍澳中心、北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、Mikiki、卓爾廣場、Life@KCC、Joy@KCC及寶怡商場將直播大量焦點賽事，時數多達1,000小時。直播期間，商場將免費派發共2,024支運動飲品，市民只要於指定日期穿上運動衫到指定商場觀看奧運直播或消費，即有機會獲贈健康飲品一支。與此同時，新地十二大商場將於奧運期間為一眾車主安排額外免費泊車賞，方便車主及親友到場觀賞賽事。車主只需身穿運動衫到商場消費換領泊車優惠，即額外獲贈新地參與商場的1小時免費泊車券。
新地12大商場遍佈港九新界，包括將軍澳東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、將軍澳PopWalk天晉滙、新蒲崗Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場、葵興life@KCC及屯門寶怡廣場。