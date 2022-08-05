新地12大商場「Lucky Summer夏日旋風大抽獎」送名貴房車 四大消費獎賞×各商場優惠共派逾千萬獎賞

八月暑假是傳統消費旺季，加上受惠於消費券，新地12大商場乘勢推出「Lucky Summer夏日旋風大抽獎」、多重消費券賞上賞優惠及夏日活動。
消費每滿港幣$200 即獲1+1雙重抽獎機會
The Point 會員於即日起至9月30日，在東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、[email protected]、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場單一消費每滿$200，成功登記積分，即可參加「旋風終極大抽獎」及「夏日Chill住獎」各乙次；消費滿$400可參加上述抽獎各兩次，如此類推，每張消費單據最多可獲25次參加機會。消費愈多，中獎機會就愈大，有機會贏走比亞迪BYD ATTO 3電動車、iPhone 13 Pro Max、OGAWA Mysofa按摩椅、500萬The Point積分等豐富禮品。
加碼推四大消費獎賞
最多港幣$2,050電子贈券及6小時免費泊車券
除了大抽獎，新地12大商場亦加碼推出四大消費獎賞。顧客由即日起至8月31日，以六大指定電子消費券支付工具，於指定商場即日消費滿指定金額，便可享四重獎賞，獲取最多$2,050指定電子贈券組合，更額外送多達6小時的免費泊車券。另外The Point會員於指定商場之Point Dollar參與商戶，即日以電子貨幣單一消費滿$200，並於該交易內使用最少$20 Point Dollar，即可額外獲贈$10指定電子贈券。市民不忘留意十二大商場同時推出各種各樣的優惠，更精明地計劃如何最大化使用消費券。
將軍澳中心「消費瘋狂賞」系列
高達23%回贈 大送商場贈券
想善用消費券為自己或家人購買健康產品同時享豐富回贈？將軍澳中心推出「超市百貨健康賞」，由8月7日起，消費滿$1,000，最多三組單據，其中一張必須由「超市百貨」或「健康生活」商戶發出，便可獲23%消費回贈，即$230健康生活或家居布置電子贈券及禮品組合。同時可以抓緊「週末快閃三重賞」，於8月7日至9月12日的週末及公眾假期，單一消費滿$300即賞$30餐飲電子贈券；滿$500，賞$50餐飲電子贈券；滿$700，賞$70餐飲電子贈券，實行多買多賞。於將軍澳中心、PopDeli 或PopFood盡請享受美食和買心頭好後，若成為頭十名最高消費者，更能獲贈總值高達$50,000的禮品及贈券，包括iPhone 13 Pro、GOPRO HERO10及iPad等人氣電子產品。
北角匯消費券首日派高達100%回贈
雙重優惠豪送逾港幣$680,000獎賞
消費券一到手，當然會迫不及待想立刻入手心水貨品。北角匯於消費券發放首天便限時推出「消費券首日快閃有禮賞」，凡登記成為The Point會員，向工作人員展示即可免費領取飲品乙支；消費滿港幣$300即可換領美食或個人護理產品乙件及總值港幣$200電子贈券組合；而消費滿港幣$1,000更即可換領人氣小家電乙件及總值港幣$500電子贈券組合。北角匯更聯同荃灣荃錦中心及新領域廣場推出「密密登分密密賺」，由即日起送出總值共逾68萬元的商場電子贈券組合。大額消費過後，緊記登記積分，於指定商場及商戶以電子貨幣消費，憑有效單據成功登記積分，即自動參加，北角匯的首5名、荃錦中心及新領域廣場的首3名累積最高消費金額之會員，可將大熱電子潮物帶回家。