新地25大商場「食買玩通關三重賞」 大送每位旅客高達$3,250禮遇

隨著香港逐漸全面通關，新地25大商場為了歡迎各國旅客，特意推出「通關三重賞」，盼進一步刺激旅客消費意欲，促進本地經濟。旅客只需在出發前預留$1,000電子禮券包，到埗後即可於指定新地商場使用；新地還大送天際100門票買一送一優惠，及聯同銀聯推出冬日消費賞，即旅客有機會獲取總值高達$3,250獎賞，食買玩同時享盡全方位回贈，整趟旅程更盡興。

免費換$1,000電子禮券包 銀聯消費額外享高達$2,250回贈

首先旅客只要於1月16日起，透過「新地商場會員計劃」微信小程序登記成為The Point會員，便可率先免費預留$1,000電子禮券包，即使稍遲訪港的旅客也能預留。電子禮券包涵蓋多元化商戶類別，包羅萬有，顧客到埗後即可於指定商場領取使用，憑券於指定商戶消費還可享高達50%立減優惠；而由即日起至1月31日，憑銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼累積即日消費滿指定金額，更可享總值高達$2,250的額外獎賞。