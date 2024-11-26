旋轉木馬摩天輪夢幻登陸ELEMENTS圓方 載歌載舞盛大演出歡度聖誕

遊樂園對於大人及小朋友來說，都是一個充滿歡樂與夢幻的地方。若今個聖誕能夠與摯愛在遊樂園下共度冬日甜蜜時光，必定更加難忘！即日起至2025年1月1日，ELEMENTS圓方呈獻「DELIGHT-GO-ROUND」聖誕遊樂園，以盛大遊樂園為主題，五光十色的聖誕裝飾、旋轉木馬及摩天輪帶到金區一樓中庭，更特別安排了聖誕嘉年華匯演，於指定日子及時間，多位資深舞蹈員將盛裝打扮，載歌載舞呈現出各種舞蹈及雜耍表演，配合華麗遊樂園場景，為大家送上聖誕佳節歡樂！

於指定日子及時間，ELEMENTS圓方特別安排了聖誕嘉年華匯演，多位資深舞蹈員將會盛裝打扮，為大家帶來各種精彩舞蹈表演。

資深舞蹈員盛裝現身 華麗展開聖誕嘉年華匯演

遊樂園除了有玩樂設施外，當然少不了精彩表演！於11月30日、12月7、14、21、24至26日指定時間，ELEMENTS圓方特別安排了聖誕嘉年華匯演，多位資深舞蹈員將會盛裝打扮，穿梭於聖誕遊樂園，為大家帶來各種舞蹈表演，包括精彩絕倫的雜耍演出、充滿動感的體操舞蹈等，陶醉在這個夢幻的嘉年華中。

TAKE A CHRISTMAS SNAP拍照及製作紀念幣留念

ELEMENTS圓方金區中庭內亦設有「TAKE A CHRISTMAS SNAP」照相館，到訪聖誕遊樂園之際，跟摯愛及親朋好友一同拍下趣味鬼馬的瞬間，留下今年聖誕專屬回憶。另外，遊樂園內還設有紀念幣壓印機，紀念幣共有4款精美聖誕圖案，絕對值得收藏留念。