東涌商場節慶福袋 精選多款名牌產品 消費享驚喜優惠 玩數碼遊戲贏獎品

作為潮流達人的你，最講究就是日常的穿著配搭，想要盡情購買名牌新品，可以趁即將來臨的復活節，去匯聚最多國際名牌的名店折扣商場東薈城名店倉，以低至1折的震撼優惠價格入手多款國際大牌單品，讓你日常穿搭更百變靈活，穿出獨特品味。
東薈城名店倉由3月27日至5月5日獨家推出「Set Me Spree 福袋節慶」，場內多家名店，包括 American Eagle、Brooks Brothers、cdf Beauty、City Chain、Coach、Cupping Room Coffee Roasters、Kate Spade、Le Creuset、Levi's、MARC JACOBS、PUMA、Samsonite、THERMOS及Under Armour等，已精選35個國際知名品牌，將分階段推出超過80款，合共逾3,000個激抵限量福袋，讓你可以低至1折的震撼價，輕鬆入手名牌服飾、美妝護膚、鞋履配飾、甚至廚具和戶外用品等。
低至1折 無負擔入手名牌產品
多款產品皆有推出福袋，包括可以388港元（1折）入手Levi’s全新總值 6,000港元的春裝。原價達1,220港元的American Eagle T 恤及運動褲，現可以238港元（2折）購買；運動品牌PUMA亦推出原價總值1,616港元的福袋，以300港元（2折）發售。City Chain更將原價高達13,100港元的一對腕表，以2,000港元（16折）發售，還有多款銀包手袋、飾品及美妝產品等，都推出不同折扣優惠，想要至抵價格入手知名品牌，便要把握機會。
CLUB CG會員於3月27日至5月5日期間在東薈城名店倉指定商戶購物，便可享獨家獎賞。憑指定商戶即日電子貨幣消費滿4,000港元（最多3張單據 ），便可換100港元無消費門檻的指定餐飲商戶現金券；非CLUB CG會員則可憑2,000港元或以上合資格即日單一電子消費，即場登記成為 CLUB CG會員並參與獎賞禮遇。
完成任務 換領餐飲優惠券
於購買心頭好的同時，你亦可以透過TAIKOO+手機應用程式，掃瞄隱藏於商場不同角落的「幸運福袋」二維碼，完成任務可獲得Venchi朱古力及十張精選限時餐飲電子優惠券。你更可到東薈城名店倉地下，於巨型福袋裝置前打卡，並在活動期間將照片上傳到個人Instagram上，標記@citygateoutlets及標籤「#幸福擔當」打卡賞，獲最多Like的頭3位，將有機會獲得商場的500港元電子購物禮券。 CLUB CG會員亦可憑TAIKOO+手機應用程式內的積分，換領東薈城名店倉限量心甜福袋。