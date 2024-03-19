東涌商場節慶福袋 精選多款名牌產品 消費享驚喜優惠 玩數碼遊戲贏獎品

作為潮流達人的你，最講究就是日常的穿著配搭，想要盡情購買名牌新品，可以趁即將來臨的復活節，去匯聚最多國際名牌的名店折扣商場東薈城名店倉，以低至1折的震撼優惠價格入手多款國際大牌單品，讓你日常穿搭更百變靈活，穿出獨特品味。

東薈城名店倉由3月27日至5月5日獨家推出「Set Me Spree 福袋節慶」，場內多家名店，包括 American Eagle、Brooks Brothers、cdf Beauty、City Chain、Coach、Cupping Room Coffee Roasters、Kate Spade、Le Creuset、Levi's、MARC JACOBS、PUMA、Samsonite、THERMOS及Under Armour等，已精選35個國際知名品牌，將分階段推出超過80款，合共逾3,000個激抵限量福袋，讓你可以低至1折的震撼價，輕鬆入手名牌服飾、美妝護膚、鞋履配飾、甚至廚具和戶外用品等。