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消費著數
2024-01-04 05:00:00
日報

東港城「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封同賀新春 精細手工勾勒孔雀神態 燙金拱門襯托賀年花卉

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東港城

東港城甲辰龍年呈獻「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封。

新年當然不少得「逗利是」啦！今個農曆新年東港城特意以「百鳥之王」及「百花迎福」為主題，推出「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封。利是封以「百鳥之王」—孔雀不同顏色及姿態配襯多款賀年花作為設計主軸，加上巧奪天工的精細印刷技術，完美呈現「孔雀迎福、花開富貴」的寓意，祝願大家龍鳳呈祥，萬事如意。

四種珠寶顏色 多重印刷工藝
展現百鳥之王尊貴氣派

「孔雀迎福、花開富貴」利是封一套共有4款，分別以4種珠寶顏色：藍寶石、粉鑽石、紫水晶及綠翡翠作為孔雀的主要色調，加上極細緻的3D立體壓紋效果，完美呈現孔雀雍容華貴的立體感覺。頭頂上的羽冠及翎毛上的眼斑均以彩燙印刷，在利是封擺動時都會隨著燈光映照下變色，造工精細無比，層次分明，使孔雀栩栩如生，氣質美態完美展現，顯得份外優雅。
 

東港城

1套4款的東港城「孔雀迎福、花開富貴」利是封特別以４種珠寶顏色：藍寶石、粉鑽石、紫水晶及綠翡翠作為孔雀的主要色調。

燙金拱門配襯多款賀年花卉
寓意百花迎福、花開富貴

利是封亦分別以近10種蘊含不同寓意的賀年年花作為組合，包括象徵富貴奢華的串串金及牡丹菊；寓意幸福美滿的玉蘭花；代表吉祥如意的鳶尾花及水仙花；象徵豐盛、長壽的桃花；寓意生氣盎然的雛菊；代表真誠愛情的玫瑰及好運順利的富貴子等，向大家派福送運，迎接美好的一年。此外，利是封更特別用上鐳射穿透投術，以金碧輝煌的拱門封套設計配襯印上四大賀年花卉的布面紙卡，盡顯矜貴氣派。

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由2024年1月18日至2月9日，東港城、錦薈坊及life@KCC的顧客於該商場即日單一消費滿$400，或The Point會員於手機應用程式以800積分換領預留證，並於東港城或錦薈坊即日單一消費滿HK$200，即可換領「孔雀迎福、花開富貴」利是封一套(每套4款各2個)，數量有限，先到先得，換完即止。

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