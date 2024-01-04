東港城「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封同賀新春 精細手工勾勒孔雀神態 燙金拱門襯托賀年花卉

新年當然不少得「逗利是」啦！今個農曆新年東港城特意以「百鳥之王」及「百花迎福」為主題，推出「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封。利是封以「百鳥之王」—孔雀不同顏色及姿態配襯多款賀年花作為設計主軸，加上巧奪天工的精細印刷技術，完美呈現「孔雀迎福、花開富貴」的寓意，祝願大家龍鳳呈祥，萬事如意。

四種珠寶顏色 多重印刷工藝

展現百鳥之王尊貴氣派

「孔雀迎福、花開富貴」利是封一套共有4款，分別以4種珠寶顏色：藍寶石、粉鑽石、紫水晶及綠翡翠作為孔雀的主要色調，加上極細緻的3D立體壓紋效果，完美呈現孔雀雍容華貴的立體感覺。頭頂上的羽冠及翎毛上的眼斑均以彩燙印刷，在利是封擺動時都會隨著燈光映照下變色，造工精細無比，層次分明，使孔雀栩栩如生，氣質美態完美展現，顯得份外優雅。

