東港城 消費券盛夏多重賞 大額消費可享5倍積分 讓你慳更多

第二期電子消費券已於昨天（8月7日）開始發放，為推動市民消費及支持零售餐飲業，將軍澳東港城將於8月10日起推出「消費券盛夏多重賞」，於東港城消費滿指定金額，即有機會獲高達HK$13,500贈券。此外，The Point會員於東港城選購最新型號手機、家電及珠寶首飾等心頭好，亦可獲5倍積分賞，最高可兌換成HK$800 Point Dollar當錢使。大家在使用消費券選購心水產品，亦可同時享商戶優惠及商場優惠，讓你慳更多。

於8月10日至8月31日期間，The Point會員於東港城指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲得合共高達HK$13,500電子贈券！於即日至8月31日期間，東港城亦會加推【5倍積分狂賞】，The Point會員於場內指定電器及珠寶鐘錶商戶以即日單一電子消費滿HK$5,000，即可獲5倍積分，可兌換成800 Point Dollar，於下次購物時當錢用，自然買得更爽手。

商戶精選產品低至2折起

商場內多個電器、珠寶鐘錶、精選時裝及手袋商戶，亦有提供優惠讓大家掃貨，優惠低至2折起！當中豐澤便精選超過1,000件電子及影音產品，以低至2折發售；太子珠寶亦提供8折優惠，購買珠寶貨品每滿HK$1,000即減HK$200；顧客於TWIST以消費券購物亦可享85折，若折後滿$2,000，更可額外再減$100！