東港城Happy Shopping購物折 逾3萬件產品低至1折

疫情逐漸緩和，市民也較放心外出消費，適逢一年一度的東港城「Happy Shopping 購物折」再度登場，由明天至7月10日聯同逾70個商戶品牌，推出超過300個折扣優惠及30,000件低至1折的超值產品。

一連58日的東港城Happy Shopping購物折全面照顧時尚、美容、個人護理等各方面所需，讓顧客精明消費的同時保持由內靚到外。其中「1折瘋搶精選」可用1折價選購原價過千元的OWNDAYS太陽眼鏡等近千件時尚美容產品；「限量購物優惠」和「人氣產品買一送一優惠」每日為顧客送上驚喜，Adidas及OTO等數十個品牌商戶推出逾半折優惠；另外首度聯同將軍澳中心推出「消費著數賞」，於其中一個商場購物，即可同時獲得兩個商場總值高達港幣$4,300的電子贈券；更有「初夏消費三重賞」，消費滿指定金額，即有機會換領包括人氣BRUNO氣炸鍋的主題福袋。

The Point會員專享禮遇 港幣$1換購潮流家電

即日約下午1時起，The Point會員憑500分積分兌換指定貨品「優先預留證」後，可於明天至7月4日期間以特惠價錢購買心頭好，還可以積分當錢使，用Point Dollar購物付款。另外The Point會員更有機會以港幣$1換購電子潮物，由5月27日約下午1時起，於The Point 手機應用程式以5,000積分兌換「優先預留證」，即日以電子貨幣累積消費滿指定金額，便有機會以港幣$1換購iPhone 13 Pro Max(256GB/松嶺綠色)、Dyson Airwrap™多功能造型器、AirPods等。