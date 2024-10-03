機會嚟啦飛雲！ 親眼見證偶像黃金入球 恒基地產旗下3大商場活動 隨時贏走《903 AllStar 籃球賽》門票

於10 月 5 至 6 日及 10 月 11 至 13 日(合共五天)，恒基地產旗下三大商場推出「賞你睇《903 AllStar籃球賽》」。

由叱咤 903 主辦、麥當勞協辦《903 AllStar 籃球賽》今年強勢回歸！各位粉絲想入場親眼目睹偶像的風采，就要把握每個換飛機會！恒基地產旗下三大商場，包括將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVER(新都城中心 2 期及 3 期)、馬鞍山MOSTown 新港城中心及沙田中心‧沙田廣場將推出「恒基地產旗下商場賞你睇《903 AllStar 籃球賽》」推廣活動。在指定活動期內，大家只要免費登記成為 H‧COINS 會員，並於三大商場內消費滿指定金額，即可參加大抽獎，隨時贏取《903 AllStar 籃球賽》門票，見證每個黃金入球！

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消費滿指定金額即可參加大抽獎 消費次數愈多 中獎機會愈大 於10 月 5 至 6 日及 10 月 11 至 13 日(合共五天)，大家免費登記成為 H‧COINS 會員，且在恒基地產旗下三大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVER(新都城中心 2 期及 3 期)、馬鞍山MOSTown 新港城中心及沙田中心‧沙田廣場，以電子貨幣即日單一消費滿HK$800或以上，並親臨消費商場之遊戲攤位成功登記消費單據，即可參加「愈買愈賞大抽獎」一次！大獎為11月23日在亞洲國際博覽館舉辦的《903 AllStar 籃球賽》門票，幸運兒即有機會入場見證史上兩大強隊再次碰頭，共同投入熾熱的比賽氣氛！其他獎品亦相當豐富，包括商戶現金券等，消費越多，中獎機會越大，各位粉絲記得把握機會贏取大獎！