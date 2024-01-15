沙田一田及大埔一田百貨重整業務縮減貨場 化妝及服飾部2月結業推清貨優惠

沙田及大埔一田百貨重整業務縮減貨場 化妝及服飾部2月結業推清貨優惠

昨日一度有傳一田百貨沙田旗艦店結業，不過一田今日澄清只是重整業務，由2月中旬開始，化妝專櫃、休閒/運動服飾及內衣飾品部將停止服務，但一田超級市場、行李、床品、嬰兒用品及童裝及廚具家品等將照常營業。不少一田百貨專櫃品牌都推出結業清貨優惠，讓大家在過年前執平貨！

近日沙田一田專櫃品牌傳出結業

近日有沙田一田專櫃品牌傳出結業，令網民一度誤以為在沙田紮根多年的一田將會結業。一田沙田店會於農曆新年初四之後，將進行優化及整體布局重整，一田超市及2樓百貨部將以全新面貌示人，其中超約市場及行李、床品、嬰兒用品、廚具家品、浴室用品及小型家電等將照常營業，但化妝專櫃、休閒/運動服飾及內衣飾品將停止服務。 由今年2月14日起，沙田店安排如下： - 超級市場照常營業；⁠ - 行李、床品、嬰兒用品及童裝、玩具精品於2/F照常 - ⁠廚具家品、浴室用品、健康產品及小型家電將移至2/F； - ⁠化妝專櫃、休閒/運動服飾及內衣飾品將停止服務 。

另外，今年2月19日起，大埔分店亦有相關安排，其中化妝專櫃、休閒/運動服飾、童裝、內衣飾品、行李、家電及玩具部門都將停止服務，意味大埔店的縮減程度更高。 - 超級市場照常營業； - ⁠嬰兒用品及健康產品將移至2/F超市； - ⁠廚具家品、浴室用品及床品維持於1/F； - ⁠化妝專櫃、休閒/運動服飾、童裝、內衣飾品、行李、家電及玩具部門將停止服務。 ⁠百貨部門稍後將以全新面貌與大家見面，一田會繼續加強超市及生活家品選擇，為大家帶來更優質之購物體驗。

而沙田一田的專櫃品牌因業務重整關係，需結束營業，不少專櫃包括Tokyo Sports、Denkiya電器屋、Zermatthk及Outdoor，相繼推出結業清貨優惠，包括： ▼ 沙田一田結業優惠｜ Denkiya 電器屋大減價 ▼

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