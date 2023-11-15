海港城開倉｜Atsuro Tayama裙1折 Ingrid Millet Paris護膚套裝及marimekko外套激價 仲有大量名牌時裝(附地址)

尖沙咀海港城，由今日11月15日起至11月20日推廣名牌時裝服飾開倉outlet，最低減價至1折。
今次不少知名品牌「參戰」，包括Atsuro Tayama, Anteprima, marimekko, Cocktail, 45R 時裝服飾低至1折起、both鞋款$200起。而Joy&Peace設$199、$399特價區、THIALH London 飾物最低價$250/件、寰宇眼鏡低至3折 ，更設視光師即場驗眼。
至於Ingrid Millet Paris會場價，將減價發售護膚套裝。另外，女裝外套、長褸、半截裙、長褲、長袖上衣、皮鞋、皮革包、圍巾、皮靴、運動鞋、頸鏈等也會在今次海港城Outlet找到，秋冬換季正是時候。
海港城開倉 名牌時裝服飾開倉Branded Fashion Warehouse Sale
日期：2023年11月15-20日
時間：11:00am - 8:00pm
海港城開倉Outlet地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (港鐵尖沙咀站A出口)
商場入口: 於Gucci 2227-8號鋪側
廣東道入口: 於Versace旁(即六福珠寶對面) 乘升降機直達5樓
海港城開倉Outlet英文地址︰5/F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon (TST Exit A1)