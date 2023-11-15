海港城開倉｜Atsuro Tayama裙1折 Ingrid Millet Paris護膚套裝及marimekko外套激價 仲有大量名牌時裝(附地址)

尖沙咀海港城，由今日11月15日起至11月20日推廣名牌時裝服飾開倉outlet，最低減價至1折。

今次不少知名品牌「參戰」，包括Atsuro Tayama, Anteprima, marimekko, Cocktail, 45R 時裝服飾低至1折起、both鞋款$200起。而Joy&Peace設$199、$399特價區、THIALH London 飾物最低價$250/件、寰宇眼鏡低至3折 ，更設視光師即場驗眼。