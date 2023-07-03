消費券升級增值 恒隆商場夏日消費雙重賞 一連9星期大派400萬元電子優惠券 盡情食買玩

第二期消費券即將於7月中旬發放，是否急不及待想盡情食、玩、買呢？今個暑假，恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業(包括印刷行、樂成行、都爹利街 1 號以及渣打銀行大廈)攜手推出「hello 夏日狂賞」，為hello會員送上消費禮遇，將會大派總值港幣400萬元電子優惠券，以及聯乘多個商戶提供獨家購物折扣，部分貨品以低至一折價錢即可換購，齊齊將消費券升級增值，用得更精明！
7月1至9月3日期間，hello會員每星期於恒隆商場以電子貨幣累積消費滿港幣2,000元或以上，即可獲贈港幣100元恒隆電子優惠券，一連9周最多可賺取港幣900元恒隆電子優惠券。此消費活動共分為兩個消費期，hello會員於每個消費期累積消費滿港幣20,000元或以上，更可額外獲贈3張港幣100元的恒隆電子購物禮券，兩個消費期內合共可額外獲贈總值港幣600元恒隆電子購物禮券，即全期最多可賺取總值高達港幣1,500元獎賞，多買多賞！
逢周四聯乘商戶推出限定購物折扣
另外，由7月6日起一連8個星期，hello會員逢星期四都可以透過恒隆商場手機應用程式，以超值hello積分換領預留證，憑證到店換購指定心水貨品或享用限定購物優惠。每周貨品款式不同，美容產品、電子產品、保健品及日用品等應有盡有，必搶貨品包括以港幣1元換購維特健靈維新烏絲活髮飲體驗裝(原價港幣19元)、35折港幣188元入手歐化寶舒適健康枕(原價港幣548元)、5折港幣1,190元買at.home TATAMI梳化床(原價港幣2,380元)、MI MING MART INVITY NMN+抗衰老凍齡丸買一送一(原價港幣2,560元)等。每款貨品數量有限，換完即止。
全港首個24/7智能自助裸買站 推動環保生活
除了以上連串驚喜夏日禮遇外，一直支持可持續發展，鼓勵大眾實踐綠色生活的恒隆商場，於今年6月亦與本地創意環保品牌Fill n' Go合作，在3大恒隆商場Fashion Walk、康怡廣場及淘大商場引入全港首個「24/7智能自助裸買站」，將裸買概念帶入社區，讓環保融入日常生活。由即日起至7月29日逢星期六，3大恒隆商場均會舉辦「hello星期『綠』」活動，hello會員只需符合指定換領資格，即可獲贈Fill n' Go環保智能鋁樽乙個及免費體驗自助裸買指定天然潔手液300g乙次，一同體驗裸買樂趣。