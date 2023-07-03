消費券升級增值 恒隆商場夏日消費雙重賞 一連9星期大派400萬元電子優惠券 盡情食買玩

恒隆商場於今年6月亦與本地創意環保品牌Fill n’Go合作，在Fashion Walk、康怡廣場及淘大商場引入全港首個「24/7智能自助裸買站」。

第二期消費券即將於7月中旬發放，是否急不及待想盡情食、玩、買呢？今個暑假，恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業(包括印刷行、樂成行、都爹利街 1 號以及渣打銀行大廈)攜手推出「hello 夏日狂賞」，為hello會員送上消費禮遇，將會大派總值港幣400萬元電子優惠券，以及聯乘多個商戶提供獨家購物折扣，部分貨品以低至一折價錢即可換購，齊齊將消費券升級增值，用得更精明！

7月1至9月3日期間，hello會員每星期於恒隆商場以電子貨幣累積消費滿港幣2,000元或以上，即可獲贈港幣100元恒隆電子優惠券，一連9周最多可賺取港幣900元恒隆電子優惠券。此消費活動共分為兩個消費期，hello會員於每個消費期累積消費滿港幣20,000元或以上，更可額外獲贈3張港幣100元的恒隆電子購物禮券，兩個消費期內合共可額外獲贈總值港幣600元恒隆電子購物禮券，即全期最多可賺取總值高達港幣1,500元獎賞，多買多賞！

