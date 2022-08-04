消費券第二期｜商品優惠合集 買$1500百佳禮券送$300 友和VIP狂歡節

SAMSUNG Galaxy S22 Bora紫色將於2022年8月1日起於香港及澳門預售。預售期間，凡於香港Samsung網上商店 ( https://shop.samsung.com/hk )、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂及完成購買，即可額外免費獲贈無線閃充充電板P2400(15W)，優惠期至8月9日。而凡選購Galaxy S22均可享有以下多項禮遇：

THE NORTH FACE最近推出全新背囊系列，集時尚外型與實用功能於一身。其中HOT SHOT SE($1,090)背囊通過美國脊骨神經醫師協會認證，滿足日常通勤收納的同時，還採用了創新背板技術，為背部帶來良好支撐，降低負重感。而造型時尚獨特的BERKELEY TOTE PACK托特包($590)更增添玩味細節，用家能解鎖不同背法以搭配不同造型。另有專為兒童設計的Youth Mini Recon背囊($450)，加厚背板和肩帶讓小朋友在出行時倍感舒適。THE NORTH FACE全線門店接受所有消費券支付方法。

由即日起，OSIM多款王牌產品推出限時優惠，讓你盡享消費券熱潮！減壓養身椅由原價$48,888減價至$38,888，引入「最新健康指標」壓力指數，加入不同方程式和練習，實行以科學管理健康。另有為腳機界的按摩椅「推拿教主」，專利「全自動智能揉捏翼」全面覆蓋整個大腿及小腿，模仿專業按摩師豐富多變的按摩手法，限時優惠價只需$5,280就可以入手！電競天王椅平時可作普通活動椅或工作椅，當長時間電競作戰時，就能搖身一變成為按摩椅，現在只需$5,980就可以買到。全線門市、崇光百貨及AEON專櫃均接受4大消費券支付方法，包括八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK及Tap & Go拍住賞，而官方網站則接受信用卡支付。

由即日起至8月18日期間，於全線香港百佳門市購買50元百佳禮券滿1,500元，即送4張50元優惠券(總值200元)，每單交易最多可獲1次。50元優惠券到期日為2022年8月25日。易賞錢App會員更可額外獲得$100電子優惠券，即最高可獲$300優惠券，100元電子優惠券只限門市使用。

百佳超級市場推出消費券早鳥優惠，加碼「O+O 線下」及線上優惠，加送百佳網店優惠券。

友和VIP狂歡節

由即日起至8月18日，屆時將推出多重激賞優惠，包括一連18日$8快閃激減、會員獨家換購禮遇、精美贈品等，連同6大消費券支付平台聯手推出獨家激減優惠，多款人氣產品Play Station 5、任天堂Switch等只需$1,888起。

由即日起友和推出一連18日$8快閃激減，多款產品低至$8，包括YOHO不銹鋼保溫杯及Hitachi RZ-ZH10Y電飯煲。另有Foreo面膜機、IRIS OHYAMA電磁爐、Dualsonic HIFU機，總有一款啱你心水！

另外，8月8日起更推出消費券用戶專屬優惠，第一日有$1,999 iPhone 13 5G 128GB(限量100部)、$1,999 PS5(限量20部)及$999任天堂Switch(限量20部)，只限使用BoC Pay付款的用戶。