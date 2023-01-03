港鐵商場攜手推新春雙重賞過肥年 消費滿額即送電子優惠券 大派總值100萬開運大禮

新年新開始！港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場攜手推出「港鐵商場雙重賞」推廣活動。由即日起至2月5日期間，MTR Mobile登記用戶單一消費滿$888，即可獲$100電子優惠券，累積消費滿$5,000更額外獲得「開心任你搶」機會1次，大派總值100萬開運大禮，齊齊開心過肥年！
消費滿$888賺$100商場電子優惠券
新年想選購體面的賀年禮盒或添置新裝？由即日起至2月5日，MTR Mobile登記用戶於指定港鐵商場的參與商戶，以電子貨幣單一消費滿$888，即可獲贈$100港鐵商場指定類別電子優惠券，每位登記用戶於推廣期內最多可獲獎賞5次，賺取高達$500電子優惠券。
此外，於推廣期內累積電子消費滿$5,000，更可額外獲得「開心任你搶」機會1次。合資格參加者於2月13日至2月17日中午12時至下午2時，登入MTR Mobile即可參與活動，任搶開運大禮1份，豐富禮品包括：2D電影戲票20張、$2,000 NAMCO代幣、The LOHAS康城燒肉帝套餐等。數量有限，送完即止。未能成功搶得開運大禮的合資格參加者，亦會獲得額外5,000 MTR分，保證人人有獎！
MTR Mobile用戶憑積分換領限定利是封
新年除了送禮外，又點少得送上祝福！由即日起，MTR Mobile用戶憑888 MTR分即可換領港鐵商場「百家祝福利是封」1套，利是封設計以亮眼吉祥的色彩為主調，以細膩的壓印技術，勾畫出各種喜慶的新春傳統圖案，利是封每套4款，每款2個，分別以豐衣、足食、快樂、美滿為主題，送上多重寓意的賀年祝福。
「百家祝福利是封」還有個特別之處，便是每個利是封的封口內頁均印有QR code，MTR Mobile登記用戶只要於獎賞日期內，掃描每款主題利是封上的QR code，並按指示登入「領取優惠」，便有機會取得該主題的$20港鐵商場電子優惠券1張，每位MTR Mobile登記用戶最多可領取總值$80港鐵商場電子優惠券。數量有限，換完即止，有興趣的讀者切記把握機會！
除了上述精彩禮遇，由1月11日至1月29日期間，德福廣場及青衣城亦將舉辦新春市集，市集上囊括了參茸海味、賀年禮品及特色年花，最適合送給親朋好友或自購年貨，齊齊過個美滿新年。