港鐵商場攜手推新春雙重賞過肥年 消費滿額即送電子優惠券 大派總值100萬開運大禮

新年新開始！港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場攜手推出「港鐵商場雙重賞」推廣活動。由即日起至2月5日期間，MTR Mobile登記用戶單一消費滿$888，即可獲$100電子優惠券，累積消費滿$5,000更額外獲得「開心任你搶」機會1次，大派總值100萬開運大禮，齊齊開心過肥年！

MTR Mobile用戶憑888 MTR分即可換領港鐵商場「百家祝福利是封」1套。

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MTR Mobile用戶只要於獎賞日期內，掃描利是封封口內頁的QR code，即有機會獲得港鐵商場電子優惠券。