港鐵商場「一Click即搶」獎賞活動強勢回歸 聯同近50間商戶推限時優惠 加碼大派2千萬元電子優惠券

為刺激本地消費，政府早前啟動一系列「開心香港」活動，而港鐵商場為響應活動，將於明天 (10日) 再度推出廣受歡迎的大型獎賞活動「一Click即搶」，這次活動更強勢升級，加碼大派$2,000萬電子優惠券，讓市民搶足3星期！港鐵商場亦聯同近50間商戶推限時優惠，只要於指定商戶消費即可賺5倍MTR分，6月至8月推出的「開心有獎Fun」抽獎活動及「開心Chill好味」更大派總值$1,000萬電子優惠券及禮品餐飲禮遇，讓市民可以盡情享受消閒、娛樂、美食及購物體驗！

MTR Mobile登記用戶一連3個星期三中午12時起，登入MTR Mobile App即可以先到先得形式參與活動。

「一Click即搶」活動強勢回歸，港鐵旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，將會連續3個星期三開放，讓市民齊搶總值$2,000萬電子優惠券，每人全期最高可獲取$1,300獎賞。MTR Mobile登記用戶只要於明天、5月17日及5月24日中午12時起登入MTR Mobile App，即可以先到先得的形式，搶走指定港鐵商場電子優惠券，每位登記用戶最多可領取每款電子優惠券一次，合共送出12萬張總值$2,000萬的電子優惠券。

聯同近50個商戶推限時優惠 購物兼賺5倍MTR分

除了大派電子優惠券，港鐵商場更聯同近50個商戶攜手推出限時購物優惠。MTR Mobile登記用戶於指定商戶消費滿$1,000可享5倍MTR分，享盡多重優惠。另外，德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城更會巡迴舉行不同類型音樂表演，讓顧客購物之餘亦能透過音樂放鬆心情。

6月至8月延續消費熱 送出總值$1,000萬禮遇

精彩禮遇繼續於6月至8月延續，其時港鐵商場將會推出連串活動，當中包括「開心有獎Fun」抽獎活動，憑即日消費滿$200，即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取購物現金券、100萬MTR分、電影戲票等，獎品總值高達$500萬。除此之外，「開心Chill好味」餐飲禮遇亦大派10萬張餐飲禮券，總值同樣高達$500萬，兩個活動合共送出總值$1,000萬禮遇，讓市民買得開心、玩得盡興！