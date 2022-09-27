港鐵商場10月限定消費加碼賞 一Click即搶$1,800萬商場現金券

新一期消費券將於10月1日發放，不少市民亦趁長假期外出消費。為了延續購物熱，港鐵旗下商場準備了一連串消費加碼優惠，推大型獎賞活動「一Click即搶」，送出36,000份電子優惠券，合共總值HK$1,800萬！另外，多個港鐵商場更推出「日日賞不停」活動，有機會獲得高達HK$800電子優惠券，精明消費者切勿錯過！

明日起大送高達HK$1,500商場電子優惠券

港鐵商場特別推出大型獎賞活動「一Click即搶」，由明天（28日）中午12時起，MTR Mobile登記用戶只要登入MTR Mobile，即有機會獲得合共高達HK$1,500獎賞。當中包括：「HK$500港鐵商場電子優惠券」、「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」及「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」，每位登記用戶最多可獲各款優惠券1份，數量有限，先搶先得。