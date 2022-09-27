港鐵商場10月限定消費加碼賞 一Click即搶$1,800萬商場現金券

新一期消費券將於10月1日發放，不少市民亦趁長假期外出消費。為了延續購物熱，港鐵旗下商場準備了一連串消費加碼優惠，推大型獎賞活動「一Click即搶」，送出36,000份電子優惠券，合共總值HK$1,800萬！另外，多個港鐵商場更推出「日日賞不停」活動，有機會獲得高達HK$800電子優惠券，精明消費者切勿錯過！
明日起大送高達HK$1,500商場電子優惠券
港鐵商場特別推出大型獎賞活動「一Click即搶」，由明天（28日）中午12時起，MTR Mobile登記用戶只要登入MTR Mobile，即有機會獲得合共高達HK$1,500獎賞。當中包括：「HK$500港鐵商場電子優惠券」、「HK$500港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」及「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」，每位登記用戶最多可獲各款優惠券1份，數量有限，先搶先得。
消費賺HK$800電子優惠券
除了「一Click即搶」，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街多個港鐵商場更聯手推出「日日賞不停」優惠活動，MTR Mobile登記用戶於10月份，在參與港鐵商場以電子貨幣消費滿HK$2,000，即獲HK$200優惠券；消費滿HK$5,000，更額外獲得HK$600優惠券，每人每日可獲最多合共HK$800電子優惠券，當中包括時裝、指定美容品牌、電器、電訊、鐘錶及首飾、餐飲類別商戶。
晚市消費再送HK$100餐飲優惠券
消費劵到手，不少人會選擇以美食慰勞自己。由10月2日至27日，每逢周日至周四晚上6時後，MTR Mobile登記用戶在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街的參與餐飲食肆商戶，以電子貨幣單一消費滿HK$300，即可獲得HK$100港鐵商場餐飲食肆電子優惠券1張；單一消費滿HK$600或以上，即可獲得HK$100港鐵商場餐飲食肆電子優惠券2張。
德福廣場「森動市集」 召喚戶外活動愛好者
秋高氣爽，是郊遊遠足的好時機！德福廣場由10月7日至23日，將會舉行期間限定主題市集「森動市集」，匯聚多個特色山系及運動品牌，包括秋季裝束、戶外用品及專業露營用具等戶外活動必備之選。於活動期間，MTR Mobile登記用戶於場內運動商戶消費更可享多個購物優惠，趁機添置秋季新裝！