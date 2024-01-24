灣仔自助餐推介！香港君悅酒店網店優惠 任食生蠔＋威靈頓牛柳 限時低至買一送一

農曆新年將至，一於和家人去自助餐餐廳大吃一頓，喜迎龍年！位於灣仔的香港君悅酒店近日推出網店獨家優惠，茶園歐陸自助午餐和全新的「蠔門蟹宴」自助晚餐價錢低至買一送一！咖啡廳亦將提供人氣自助晚餐兩位八折優惠，快閃優惠將於1月24日中午12時起供應，數量有限，售完即止。
「蠔門蟹宴」自助餐限時低至買一送一
食自助餐最重點當然是即開生蠔，今次茶園自助餐以「蠔門蟹宴」為主題，為大家嚴選三款來自法國西岸知名養殖家族David Hervé 的新鮮即開生蠔，包括Fine De Claire、La Boudeuse及Estivale，連同時令石頭蟹和多款焗蠔蟹肉菜式，款式豐富。另外還有茶園經典的威靈頓牛柳、每位一隻的即煮龍蝦等歐陸美饌，以及各種自家製甜品和雪糕。而品嚐自助午餐的食客也可以享用精心製作的歐陸佳餚，包括冰鎮海鮮、各種歐陸經典燉煮菜式及新鮮沙律，還有各種肉類及即點即製甜品吧，享受一場豐盛的歐式盛宴。
喜迎2024自助餐限時優惠:
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產品
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原價 (兩位)
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優惠價 (兩位)
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茶園買一送一自助午餐
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港幣$1,139.6 (星期一至五)
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港幣$621.6 (星期一至五)
港幣$717.6 (星期六)
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茶園八折自助午餐
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港幣$932.4 (星期一至五)
港幣$1,076.4 (星期六)
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茶園買一送一自助晚餐
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港幣$1,799.6 (星期一至四)
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港幣$921.6 (星期一至四)
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茶園八折自助晚餐
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港幣$1,472.4 (星期一至四)
露天池畔餐廳週末燒烤自助早午餐及自助晚餐
而主打炭火燒烤和鮮甜海鮮的露天池畔餐廳同樣有優惠推廣，週末早午餐於星期六及日供應，提供豐富美食，包括凍食海鮮、炭烤肉品及甜品，食客一邊享用美食之餘，更可享受現場DJ音樂，體驗悠閒週末午後。星期五至日晚上品嚐池畔燒烤晚餐時，亦能細味一系列炭火燒烤、西班牙烤乳豬和海鮮飯等特色美食，以及大西洋龍蝦和紐西蘭青口等新鮮海鮮。
喜迎2024自助餐限時優惠:
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產品
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原價 (兩位)
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優惠價 (兩位)
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露天池畔餐廳買一送一
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港幣$1,447.6 (星期六及日)
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港幣$789.6 (星期六及日)
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露天池畔餐廳八折
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港幣$1,184.4 (星期六及日)
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露天池畔餐廳買一送一
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港幣$1,381.6 (星期五至日)
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港幣$753.6 (星期五至日)
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露天池畔餐廳八折
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港幣$1,130.4 (星期五至日)