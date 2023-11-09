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消費著數
2023-11-09 04:45:00
日報

烏溪沙秋冬打卡購物勝地 迎海薈節慶著數三重賞

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迎海薈消費著數賞

▲迎海薈推出「消費著數賞」輕鬆儲分換領三重獎賞，購物多買多回贈，憑積分換領總值高達港幣$210,000電子優惠券。

被CNN評選為「香港欣賞浪漫夕陽的最佳海灘」的烏溪沙石灘，以夕陽美景成為打卡勝地，與渡頭灣村都是烏溪沙區內的旅遊打卡點。同樣位於烏溪沙，並鄰近打卡點的商場「迎海薈」，在本月3日推出秋冬購物獎賞活動，藉著年底最後一個盛大節日的來臨，以三重禮遇「消費著數賞」刺激節日消費，顧客以電子貨幣單一消費滿港幣$100或以上即可登記積分，累積滿指定積分可換領每人每日最多港幣$350電子優惠券。讓顧客與親朋好友到迎海薈，共同感受商場的節日氣氛、慶祝節日，同時享受餐飲購物「多買多回贈」消費優惠。

迎海薈消費著數賞

▲迎海薈擁有不同類別的商戶，全方面的「衣食住行」讓顧客歎盡多消費多著數三重獎賞。

多元化消費體驗 徹底玩「轉」迎海薈

顧客只要身處迎海薈商場內，同樣能夠一眼飽覽室外的美麗夕陽海景。為了讓顧客擁有多元文化購物體驗，在迎海薈內享受室外美景同時，可以歎盡各國特色美食，無論是東南亞美饌、國際佳餚、打卡咖啡室等。另外，迎海薈聚集各種不同類別的商舖，生活百貨、大型超市、寵物用品店等應有盡有，只要於迎海薈內的商舖消費，顧客可以一邊消費一邊儲分，當累積足夠的分數後，顧客能夠換取回贈電子消費券，全方位體驗「衣食住行」及享盡「消費著數賞」的購物樂趣。

迎海薈消費著數賞

▲在迎海薈任何一間商舖內消費，單一電子貨幣消費發票滿港幣$100，即可以消費港幣$1獲取1分。

「消費著數賞」三重禮遇 積分換贈電子消費券

即日起至12月31日，在迎海薈任何商舖內消費，以電子貨幣*支付滿 港幣$100或以上（單一電子貨幣消費發票），顧客須於消費交易當天，到迎海薈2樓的禮賓部出示發票以登記積分，每消費港幣$1即可賺取1分。顧客累積滿指定積分，即有機會換領指定的電子禮券獎賞，每名顧客每日最多可換領各項獎賞一次，累積滿500分可換領港幣$50電子禮券；滿2,000分可換領港幣$100電子禮券；滿5,000分可換領港幣$200電子禮券，獎賞名額有限，先到先得，換完即止。優惠受條款及細則約束。

*電子貨幣包括：信用卡、易辦事、借記卡、微信支付、雲閃付、銀聯閃付、八達通、支付寶、轉數快、Visa payWave、Apple Pay 、Google Pay、Samsung Pay、Tap & Go 拍住賞、TNG Wallet、BoC Pay、HSBC Reward+、 OmyCard、TFPay、PAYME、HKTVpay、Atome、pace.及任何恒基地產旗下商場不時認可的電子貨幣。

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