用Tap & Go「拍住賞」 貼地暢遊中港澳 輕鬆支付交通使費 隨時Tap任你Go

中國內地和港澳三地之間恢復通關，趁住下個月復活節長假期，一家大細不如嚟個深圳、珠海、澳門快閃遊叉叉電「無限復活」！惟要留意近年內地電子支付幾乎涵蓋衣食住行，應用非常普及。Tap & Go「拍住賞」1電子錢包內有一張銀聯虛擬卡2，可輕鬆透過轉數快增值，亦可即時將港幣兌換成人民幣3，可於中國內地逾數千萬*及澳門數萬*商戶付款，乘搭內地交通工具，來往三地超方便。而Tap & Go嘅預付式設計「增值幾多、用幾多」，咁樣消費就最安心喇！仲未用Tap & Go？熟讀呢篇文，北上消費無難度，隨時Tap任你Go！

即時港幣人民幣兌換，隨心控制消費金額 手機下載Tap & Go App，簡單幾步開户就即時取得銀聯虛擬卡。Tap & Go電子錢包喺「增值幾多、用幾多」嘅預付式設計，最方便就喺透過轉數快增值4，仲可以喺7-11便利店、OK便利店、759阿信屋、Sun Mobile、實惠或香港金融管理局收銀車，出示Tap & Go 電子錢包嘅二維碼用現金增值5。Tap & Go銀聯虛擬卡同時提供港幣及人民幣戶口，可即時將港幣兌換成人民幣，毋須内地銀行戶口或預先去銀行排隊兌換人民幣 。將Tap & Go銀聯虛擬卡加入Apple Pay 或 Huawei Pay（「 銀聯手機閃付 」）6 ，就可於內地接受銀聯手機閃付嘅商戶一拍即付，又或者將虛擬卡加入雲閃付App7，就可於內地接受銀聯二維碼嘅商戶一掃即付，簡單方便又安全。

Tap & Go手機錢包內即時將港幣兌換人民幣在內地消費，安全又方便。

無縫接駁大灣區交通網絡 返大陸玩，主要嘅旅遊景點大多搭公共交通工具都去到。整個大灣區公共運輸網絡大部分都係採用電子支付，而Tap & Go銀聯虛擬卡應用覆蓋中國內地幾十個城市的地鐵及數百個城市的公交，常用有廣深城際和諧號動車、深圳地鐵及巴士、廣州地鐵及巴士、東莞地鐵和佛山地鐵；針對跨境交通如環島中港通巴士、港珠澳大橋穿梭巴士、珠江客運及永東巴士等8，都可用Tap & Go銀聯虛擬卡以銀聯手機閃付或雲閃付App的銀聯乘車碼支付車費，輕鬆出行。

用Tap & Go銀聯虛擬卡以銀聯手機閃付或雲閃付 App的銀聯乘車碼，搭乘內地交通工具。

有銀聯標誌商戶就用得 除咗交通，Tap & Go銀聯虛擬卡應用覆蓋絕大多數嘅內地餐廳及零售商戶，包括港人返內地必飲嘅喜茶﹑奈雪の茶﹑人氣餐廳木屋燒烤等​，均已支持銀聯手機閃付；澳門商戶包括解渴必備嘅天仁茗茶﹑品嘗美食兼Shopping嘅「澳門銀河」時尚匯購物中心等不能盡錄，可謂無縫銜接澳門及內地。商戶只要印有銀聯標誌，就可用Tap & Go銀聯虛擬卡付款。喺內地無論購物、美食定喺娛樂，用Tap & Go銀聯虛擬卡就可以盡情食買玩，真正一個Tap & Go搞掂晒！

用Tap & Go開SIM周遊列國 每筆交易即減$10 跨境消費又想stay connected？即日起至2023年12月31日期間，於指定網頁(https://clubsim.com.hk/zh/go/gotravelsim/)，用Tap & Go憑優惠碼「GOTRAVEL」購買Go Travel SIM卡(建議零售價：港幣$88) 10 ，即享每筆交易港幣$10優惠11。Go Travel SIM落機即插即用，適用於中國內地、澳門、澳洲、日本、馬來西亞、新加坡、南韓、越南、台灣及泰國等15個旅遊熱點，7日4G旅遊數據任你用之餘，今次旅行用唔晒嘅旅遊數據，可於有效期內留返下次旅行再用。 網址：http://www.tapngo.com.hk 查詢：2888 0000

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