用Tap & Go「拍住賞」 貼地暢遊中港澳 輕鬆支付交通使費 隨時Tap任你Go

中國內地和港澳三地之間恢復通關，趁住下個月復活節長假期，一家大細不如嚟個深圳、珠海、澳門快閃遊叉叉電「無限復活」！惟要留意近年內地電子支付幾乎涵蓋衣食住行，應用非常普及。Tap & Go「拍住賞」1電子錢包內有一張銀聯虛擬卡2，可輕鬆透過轉數快增值，亦可即時將港幣兌換成人民幣3，可於中國內地逾數千萬*及澳門數萬*商戶付款，乘搭內地交通工具，來往三地超方便。而Tap & Go嘅預付式設計「增值幾多、用幾多」，咁樣消費就最安心喇！仲未用Tap & Go？熟讀呢篇文，北上消費無難度，隨時Tap任你Go！
即時港幣人民幣兌換，隨心控制消費金額
手機下載Tap & Go App，簡單幾步開户就即時取得銀聯虛擬卡。Tap & Go電子錢包喺「增值幾多、用幾多」嘅預付式設計，最方便就喺透過轉數快增值4，仲可以喺7-11便利店、OK便利店、759阿信屋、Sun Mobile、實惠或香港金融管理局收銀車，出示Tap & Go 電子錢包嘅二維碼用現金增值5。Tap & Go銀聯虛擬卡同時提供港幣及人民幣戶口，可即時將港幣兌換成人民幣，毋須内地銀行戶口或預先去銀行排隊兌換人民幣 。將Tap & Go銀聯虛擬卡加入Apple Pay 或 Huawei Pay（「 銀聯手機閃付 」）6 ，就可於內地接受銀聯手機閃付嘅商戶一拍即付，又或者將虛擬卡加入雲閃付App7，就可於內地接受銀聯二維碼嘅商戶一掃即付，簡單方便又安全。
無縫接駁大灣區交通網絡
返大陸玩，主要嘅旅遊景點大多搭公共交通工具都去到。整個大灣區公共運輸網絡大部分都係採用電子支付，而Tap & Go銀聯虛擬卡應用覆蓋中國內地幾十個城市的地鐵及數百個城市的公交，常用有廣深城際和諧號動車、深圳地鐵及巴士、廣州地鐵及巴士、東莞地鐵和佛山地鐵；針對跨境交通如環島中港通巴士、港珠澳大橋穿梭巴士、珠江客運及永東巴士等8，都可用Tap & Go銀聯虛擬卡以銀聯手機閃付或雲閃付App的銀聯乘車碼支付車費，輕鬆出行。
有銀聯標誌商戶就用得
除咗交通，Tap & Go銀聯虛擬卡應用覆蓋絕大多數嘅內地餐廳及零售商戶，包括港人返內地必飲嘅喜茶﹑奈雪の茶﹑人氣餐廳木屋燒烤等，均已支持銀聯手機閃付；澳門商戶包括解渴必備嘅天仁茗茶﹑品嘗美食兼Shopping嘅「澳門銀河」時尚匯購物中心等不能盡錄，可謂無縫銜接澳門及內地。商戶只要印有銀聯標誌，就可用Tap & Go銀聯虛擬卡付款。喺內地無論購物、美食定喺娛樂，用Tap & Go銀聯虛擬卡就可以盡情食買玩，真正一個Tap & Go搞掂晒！
用Tap & Go開SIM周遊列國 每筆交易即減$10
跨境消費又想stay connected？即日起至2023年12月31日期間，於指定網頁(https://clubsim.com.hk/zh/go/gotravelsim/)，用Tap & Go憑優惠碼「GOTRAVEL」購買Go Travel SIM卡(建議零售價：港幣$88) 10 ，即享每筆交易港幣$10優惠11。Go Travel SIM落機即插即用，適用於中國內地、澳門、澳洲、日本、馬來西亞、新加坡、南韓、越南、台灣及泰國等15個旅遊熱點，7日4G旅遊數據任你用之餘，今次旅行用唔晒嘅旅遊數據，可於有效期內留返下次旅行再用。
查詢：2888 0000
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Tap & Go由HKT Payment Limited（儲值支付工具牌照號碼：SVF0002）營運，並受相關條款及細則約束 (www.tapngo.com.hk/chi/tnc.html）。
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Tap & Go銀聯虛擬卡只適用於Pro、Plus(i) 、Plus(ii)及Lite+帳戶的客戶。Lite帳戶的客戶須先升級帳戶才可獲發「拍住賞」銀聯虛擬卡。
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「兌換」功能只適用於Pro、Plus(i) 、Plus(ii)或及Lite+帳戶的客戶。Lite帳戶的客戶須先升級帳戶才可享「兌換」功能。 若以人民幣付款，可透過「兌換」功能於拍住賞手機錢包內的銀聯帳戶，由港幣兌換成人民幣。該匯率將由拍住賞不時釐定。
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透過流動電話號碼或電郵的轉數快增值服務或即時銀行轉帳過數服務只適用於Pro、Plus(i)、Plus(ii) 及Lite+帳戶的客戶。Lite帳戶的客戶須先升級帳戶才可享轉數快增值服務或即時銀行轉帳過數服務。
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現金增值服務只適用於Pro、Plus(i)、Plus(ii) 及Lite帳戶的客戶。Lite+帳戶的客戶須先升級帳戶才可享現金增值服務。
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銀聯手機閃付指將Tap & Go銀聯虛擬卡加到Apple Pay或Huawei Pay付款。
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有關雲閃付 App 使用詳情，請瀏覽 www.unionpayintl.com/hk 内的「服務與產品」>「流動支付」>雲 閃付 App。
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有關的指定地鐵及巴士，須向銀聯查詢詳情。銀聯客服熱線: 800-967-222。
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銀聯手機閃付只適用於內地所有支援無接觸式支付功能（NFC）的交通工具。
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Go Travel SIM卡7日4G旅遊數據適用於15個地區：中國內地、澳門、澳洲、柬埔寨、印度、印尼、日本、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、越南、台灣及泰國。每日4G旅遊數據用量到達500MB後，上網速度將被調至不高於256kbps。4G旅遊數據有效期為365日。該365日有效期完結後，未使用的任何數據餘額將被取消而你不會獲任何補償。 Go Travel SIM卡及SIM卡服務由香港移動通訊有限公司（「csl」）提供。HKT Payment Limited對csl提供的產品及/或服務之質素或與其相關之任何其他事宜概不承擔任何責任。
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推廣優惠受相關條款及細則約束：https://bit.ly/3YfCykx。優惠碼名額為8,000個，先到先得，送完即止。