社交距離措施今放寬 帶旺晚市 新地12大商場 消費有賞

因應確診人數回落，特區政府於今日(4月21日)起逐步放寬社交距離措施，晚市堂食恢復營業至晚上10時及同桌人數升至4人，戲院及美容院等多個表列處所亦可重開。新地旗下12大商場，包括東港城、北角匯、上水廣場、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場，特別推出全新「GIFT me 5」優惠活動，讓市民可盡情消費兼享豐富獎賞優惠。

推廣期內於新地12大商場消費，可享包括晚市堂食賺取高達25%回贈、加$1消費換領戲票、額外賺取高達5倍積分換取Point Dollar當錢使等優惠。其中The Point會員即日起至5月31日於東港城指定餐廳惠顧堂食，並以電子貨幣消費滿指定金額，可獲100元零售電子贈券，5時後惠顧堂食額外加送20元一田電子贈券。又或下午5時後於上水廣場指定餐飲商戶即日以電子貨幣單一消費滿200元，即送50元餐飲美食優惠券，並可額外獲3倍積分並換取Point Dollar當錢使。會員亦可於指定日期憑1,000積分加北角匯1元消費換ACX戲院贈券。