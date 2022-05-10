社交鬆綁與母親節刺激商場丁財旺 新地12大商場營業額升12%

一連三日的母親節連佛誕長假期剛結束，受惠於堂食放寬至8人一枱，雙重喜訊下刺激零售市道。新鴻基地產旗下12大商場（東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、[email protected]、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）的人流較上週錄得10%升幅，生意額增加12%，多家食肆的入座率高達9成半至滿座。隨着第二輪消費券推出在即，新地12大商場亦準備加推新一輪消費券大型獎賞活動，大送驚喜禮遇合共超過1000萬元，延續零售市道熾熱氣氛。

新地(銷售及租賃)代理有限公司董事鍾秀蓮指，自上月發放首輪消費券及放寬社交距離措施以來，整體消費氣氛愈趨熱烈，預料五月整體營業額將較數月前大升一成半。她又指，市民亦踴躍選購母親節禮物，以珠寶金飾、家電廚具最為受惠，東港城、北角匯、上水廣場等商場均錄得多項大額交易紀錄，例如有顧客在北角匯的電器店以20萬元「豪買」16部iPhone 13送給親友，亦有顧客趁東港城的珠寶店正進行黃金1元手工費優惠，大掃10萬元金飾，上水廣場亦有顧客大手買入鑽飾。母親節長周末期間各商場人流、車流暢旺，部分商場如將軍澳中心的停車場接近下午四時已爆滿。

將推第二輪消費券優惠活動 送逾千萬禮遇

第二輪消費券將新增PayMe及BoC Pay兩個電子支付工具，新地12大商場把握商機，預告即將展開多個獎賞活動，甚至有商場將大型感謝祭提前至年中舉行，以配合新一期消費券推出，送出合共超過1000萬元禮遇，刺激人流和協助商戶提高生意額，勢言追回第一季度的大落後，更期望可將消費熱潮一直延續至第二及第三季度。