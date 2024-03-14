網上熱話｜內地團隊代辦香港身分 收費僅9千一人申請全家享福 符合2大條件即可？

內地團隊代辦香港身份 收費僅9千一人申請全家享福 符合2大條件即可？

自從香港政府宣佈要引入內地專才，以補償香港人才流失的問題之後，不時都會看到有內地人分享自己成功來港的經歷。不過，未能符合申請做專才要求的話，一眾內地人又有何方法可以來港呢？近日，小紅書上就出現大批自稱能夠代辦香港身分的團隊，頻頻以「低價取得香港身份」、「一人申請全家獲益」等標題吸引人，更揚言只需9千元就可以助內地人全家來港生活，只需符合2大條件即可，引來網民關注。

內地團隊代辦香港身分 小紅書上頻宣傳 不少內地人一直希望可以來港生活，雖然近年香港政府積極引入內地專才，但對於未能符合要求的內地人來說，仍然需要找尋其他方式來港。近日，內地人氣社交平台小紅書上就出現大批聲稱能夠代辦香港身分的團隊，大多以「9K全家拿香港身份證」、「香港身份只需8999」、「一人申請全家拿身份」等標題吸引內地人點擊。

符合2大條件即可 留學生獲批率更高 根據小紅書上的發文所說，這些團隊為內地人代辦香港身份的價格由人民幣8,999元至13,000元不等（約港幣9,808元至14,169元），而最多可以在申請後3個月內取得身份，更無需放棄內地戶口，擁有雙重身份，享兩地福利，包括子女教育優勢和升學優勢、低稅制、先進醫療體系、免簽168國及地區以及快速出國工作或旅遊等。申請人只需年齡介乎18至51歲、持有本科及以上學歷的畢業證書即可，若是從事金融科創建築等行業、51種特殊人才、留學生或有海外工作經驗等，其獲批率更高。