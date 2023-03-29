荃灣綠楊坊40周年推四重至激賞分享喜悅 激送$40萬電子優惠券及感謝折低至1折

港鐵的「鐵路加物業」發展模式已在多區應用，持續為居民及顧客提供完善的生活配套及便利的鐵路服務，連接港鐵荃灣站的綠楊坊亦已服務荃灣區40載。為迎接40周年這個大日子，商場特別推出「四重至激賞」回饋市民，並將於4月4日舉辦的「綠楊坊即搶即賞」活動中，送出總值$40萬的商場電子優惠券，以及與商戶合作於4月推出「40周年感謝折」活動，發布一系列低至1折的限定商品。MTR Mobile登記用戶更可憑消費參加「春日回贈」活動，有機會獲得高達$1,000回贈。40周年，驚喜連連！

「綠楊坊即搶即賞」激賞總值$40萬電子優惠券

在此次慶祝活動中最受矚目的，必定是於4月4日至4月10日舉辦的「綠楊坊即搶即賞」。MTR Mobile登記用戶只要在活動當天進入MTR Mobile應用程式內的「優惠」界面，就可以先到先得的形式爭奪限量精彩獎賞！獎賞包括$500綠楊坊指定類別電子優惠券及$100綠楊坊時裝、美容及指定類別電子優惠券，獎賞總值高達$40萬。

「40周年感謝折」過百款精選商品低至1折發售

另外，由4月1日起至5月14日期間，商場亦會聯同場內商戶合作推出「40周年感謝折」，精選商品超過一百款，將以驚喜價回饋顧客，囊括保健、養生產品、家居用品、潮流服飾、護膚品、玩具、多國進口食材及滋味美食等，精選商品包括Bricks House多款盲盒、菁雲的蟲草花螺片湯包 (130g) 以低於1折激抵價發售；位元堂金羅漢果清感健肺湯 (320g)、指定RICCINI戶外防曬帽低至4折；Cook Cook Land的法國進口鴨肝、美國銀鱈魚扒、挪威大西洋鯖魚柳等肉食低至3折；英記茶莊女兒香片、明前龍井 (150g) 低至75折等。餐飲優惠方面，潮樓推出$58滷水鮮鮑魚及$48蜜味桂花蝦鮮味二選一；於燒肉LIKE惠顧指定套餐，即可以優惠價$40加購牛舌 (100g) 一份。