荷花BB展2022 限定優惠情報

「第30屆國際嬰兒、兒童用品博覽」一連4日的大型荷花BB展，昨日於灣仔會展Hall 1正式開鑼，各式各樣的優惠吸引了一眾爸媽進場瘋狂掃貨。精明爸媽們當然要善用剛剛派發的新一期消費券，才能更無後顧之憂地大手買入心水BB及孕婦用品，給最愛最好的。

HiPP喜寶BB展限定優惠

入會即送有機禮物包 嬰兒約4個月大便可開始進食固體食物，初初可以先嘗試較容易適應的米糊和奶糊，再逐步加固。HiPP喜寶的米糊以有機穀物製成，不含人工色素、香料及防腐劑，方便製作自家米糊， 讓寶寶吸收最天然的營養；奶糊含有機奶粉，有著豐富Omega-3、維他命和礦物質，方便之餘，有助腦部及神經系統發展。在HiPP喜寶BB展攤位除了能以會場限定優惠$80購買任何兩盒有機米糊或奶糊，還能以半價加購嬰兒潔膚泡泡乙支。即場登記更可換領「BB有機禮物包及優惠券」，包括HiPP精美環保袋乙個、有機米糊純米獨立包裝乙包、有機米糊南瓜多穀物獨立包裝乙包及HiPP現金優惠劵，數量有限，先到先得。 攤位：A12