荷花BB展2024｜一文睇清點掃至抵1折起優惠產品+攞盡場內免費著數

每年爸媽掃貨必到的BB展又嚟啦！由荷花集團主辦的大型BB展──「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」於2月23至25日一連3日於香港會議展覽中心Hall3隆重舉行。集合超過500個攤位，場內齊集所有爸媽所需的用品，包括熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，更有大量的折扣優惠，更有至抵產品優惠1折起，讓家長們可以慳得更多，買得方便。場內更備有順豐送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物。

荷花BB展2024｜精選場內必 Check 免費著數

BB展除了又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品，而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下必Check著數。

荷花出版 x 順豐速運 ── 全場免費送貨

只要於A01或ZA25荷花出版攤位購物滿$300，即可獲即日免費送貨到家換領券*，逛盡全場後便可把戰利品送到ZA16順豐速運送貨。每日限量名額50個，先到先得，送完即止。(*5kg免費送貨)

換領攤位：A01或ZA25荷花出版

博覽「入場獎賞」 ── 憑門票即可換領！

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到ZA24攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：日本獅王納米樂特濃洗衣液500g+其他豐富禮品包括Cetaphil舒特膚嬰兒滋潤配方沐浴露50ml或李錦記麻辣紅油辣醬等。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：ZA24