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消費著數
2024-02-14 22:09:28

荷花BB展2024｜門票售賣地點係邊？1折起優惠產品+攞盡場內免費著數

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荷花BB展2024｜一文睇清點掃至抵1折起優惠產品+攞盡場內免費著數

荷花BB展2024｜一文睇清點掃至抵1折起優惠產品+攞盡場內免費著數

每年爸媽掃貨必到的BB展又嚟啦！由荷花集團主辦的大型BB展──「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」於22325日一連3日於香港會議展覽中心Hall3隆重舉行。集合超過500個攤位，場內齊集所有爸媽所需的用品，包括熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，更有大量的折扣優惠，更有至抵產品優惠1折起，讓家長們可以慳得更多，買得方便。場內更備有順豐送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物。

「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」 「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」 「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」

荷花BB展2024｜精選場內必Check免費著數

BB展除了又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下Check著數。

 

荷花出版x順豐速運──全場免費送貨

只要於A01ZA25荷花出版攤位購物滿$300，即可獲即日免費送貨到家換領券*，逛盡全場後便可把戰利品送到ZA16順豐速運送貨。每日限量名額50個，先到先得，送完即止。(*5kg免費送貨)

換領攤位：A01ZA25荷花出版

博覽「入場獎賞」──憑門票即可換領！

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到ZA24攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：日本獅王納米樂特濃洗衣液500g+其他豐富禮品包括Cetaphil舒特膚嬰兒滋潤配方沐浴露50ml或李錦記麻辣紅油辣醬等。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：ZA24

荷花BB展2024｜Cetaphil舒特膚嬰兒滋潤配方沐浴露50ml 荷花BB展2024｜日本獅王納米樂特濃洗衣液500g
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博覽「消費獎賞」──掃完貨記得不可錯過！

參觀人士只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A11/ZA25攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：BOMBOL POP-UP™ 隨變嬰幼兒餐椅、BOMBOL BAMBOO 3DKNIT™ 嬰幼兒搖椅、ViWalk輕量4.7kg濶身雙向嬰兒手推車、AutoOne閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、LOOOOK Coolbe 坐墊式揹帶、IGGI蒸氣消毒護理套裝、Klean 醫用級空氣及環境淨化機、Silipot 鉑金矽膠幼兒餐具禮品套裝、舒特膚透亮抗敏護膚套裝等，先到先得，送完即止。

換領時間：上午10時至晚上7

換領攤位：ZA27

 

荷花BB展2024｜BOMBOL POP-UP™隨變嬰幼兒餐椅 荷花BB展2024｜BOMBOL BAMBOO 3DKNIT™嬰幼兒搖椅 荷花BB展2024｜IGGI蒸氣消毒護理套裝 荷花BB展2024｜Klean醫用級空氣及環境淨化機 荷花BB展2024｜AutoOne閃速收車舒適小巧嬰兒手推車 荷花BB展2024｜LOOOOK Coolbe坐墊式揹帶 荷花BB展2024｜參觀人士只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A11/ZA25攤位)，即可免費換領禮品1份。

美贊臣媽媽會入會禮遇──必攞實用掛車收納袋

即場加入《美贊臣會》成為新會員，即送迎新禮物包，包括：美贊臣掛車收納袋、舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝、滴露香草花香泡沫潔手液及環保袋。

換領攤位：A08

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荷花BB展2024｜《美贊臣會》入會迎新禮物包 荷花BB展2024｜《美贊臣會》入會迎新禮物包 荷花BB展2024｜《美贊臣會》入會迎新禮物包 荷花BB展2024｜《美贊臣會》入會迎新禮物包
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美素佳兒新會員禮遇──過萬元禮品最重本

牛柔軟單人被+舒適三角枕 仲有得意3D牛牛袋、膠圍兜

FRISO® Club新會員親臨BB展有機會獲得「BB展限定新會員多重禮遇」（總值高達$10,530）！包括：

1) 準媽媽尊享：新登記加入FRISO® Club並提交懷孕證明，可獲得限定升級版牛牛柔軟單人被(標準尺寸)；
2) 媽媽出示寶寶出生證明，可獲得立體牛牛兩用袋或牛牛矽膠圍兜乙個 (將隨機贈送)；

3) 準媽媽有機會參與一對一專科醫護人員營養諮詢活動，獲取有機棉三角枕乙個及體驗至臻珍稀營養之旅。

荷花BB展2024｜FRISO® Club 新會員享BB展限定新會員多重禮遇 荷花BB展2024｜FRISO® Club 新會員享BB展限定新會員多重禮遇 荷花BB展2024｜FRISO® Club 新會員享BB展限定新會員多重禮遇 荷花BB展2024｜FRISO® Club 新會員享BB展限定新會員多重禮遇

「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品──寶寶記憶棉護頭枕 呵護幼稚頸椎

只要網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」及「荷花親子網」會員並完成《1+1全護寶寶遊戲》，親臨雀巢攤位即可帶走以下豐富禮品，名額有限，額滿即止。
1. 記憶棉護頭枕

2. 精選育兒禮包

3. 雀巢®NESTLÉ®MOM & me購物袋

4. 孕媽或寶寶未滿7個月的媽媽，完成註冊營養師免費營養諮詢，更可拎埋多用途純水柔濕巾家庭裝*!

換領攤位：A06

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荷花BB展2024｜雀巢防敏媽媽會BB展尊屬禮遇 荷花BB展2024｜雀巢防敏媽媽會BB展尊屬禮遇

仁滙醫務集團入會送口服輪狀病毒疫苗+六層紗防踢睡袋 媽媽必搶

每日頭100位孕媽媽及10週以下嬰兒的媽媽登記入會，及需出示預產期證明或出世紙，即送口服輪狀病毒疫苗及雅培小熊六層紗防踢睡袋。

換領攤位：A03

荷花BB展2024｜口服輪狀病毒疫苗及小熊六層紗防踢睡袋 荷花BB展2024｜口服輪狀病毒疫苗及小熊六層紗防踢睡袋

Oxford Path登記 即送價值$500英語學習教材及禮品

孕媽媽及0–2歲寶寶於登記及Oxford Path展位，即可獲牛津寶寶荷花禮品包，數量有限，送完即止。立即登記 *

1. Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶）

2. 牛津寶寶字母海報乙張

3. 英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》乙本

4.  紫金堂月子水一枝(價值$105)^

5.  Oxford Path BB汗巾(只限首300名登記)

6.  Cryolife指甲鉗 (只限首300名登記)

7.  24/7 FITNESS 1 天健身試玩通行證 (只限首300名登記)

換領攤位：L01-03

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荷花BB展2024｜Oxford Path 牛津寶寶荷花禮品包

荷花BB展2024｜Oxford Path 牛津寶寶荷花禮品包

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荷花網xHuggies粉絲禮遇──一個攤位換領4重禮品 Cetaphil潔膚乳Huggies尿片濕紙巾夠實用

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網FacebookIGWechat，即可獲贈，豐富禮品包括Cetaphil 舒特膚益生元鎖水潔膚乳 29ml、納米樂抗菌除病毒特濃洗衣液500G、李錦記麻辣紅油辣醬

等多樣禮品。禮品隨機發送。同時加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片/學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！

每日禮品數量有限，送完即止。

換領攤位：S09-11

荷花BB展2024｜HUGGIES BB展限定禮品包

荷花BB展2024｜HUGGIES BB展限定禮品包

牛欄牌掃描二維碼──即獲Happy Tummy安撫巾 與寶寶享受Tummy Time

孕媽至1歲寶寶的媽媽，親臨攤位及掃描二維碼，可獲得雙語識字卡及嬰兒安撫巾一份

換領攤位：A10

荷花BB展2024｜ 牛欄牌雙語識字卡 荷花BB展2024｜牛欄牌安撫巾

Dr-Max迎新禮物──兒童多用途地墊

完成教材體驗坊，即送初生嬰幼兒四季六層紗睡袋或兒童必備多用途地墊或奇先生妙小姐圖書(可點讀) (不包點讀筆) 。而成為會員，更可免費獲幼稚園及小學升學小秘訣乙份。

換領攤位：A02

荷花BB展2024｜DR-Max 迎新禮物 荷花BB展2024｜DR-Max 迎新禮物 荷花BB展2024｜DR-Max 迎新禮物 荷花BB展2024｜DR-Max 迎新禮物 荷花BB展2024｜DR-MAX 幼稚園及小學升學小秘訣

AQUA PRO+TECH成為會員 即獲逾$2000消毒及嬰兒用品禮品

申請成為會員即獲：全效防疫消毒滅菌液1000ML環保補充裝、60ML輕便裝、10ML體驗裝、嬰兒親膚濕紙巾、及「驅蚊大師」滅菌驅蚊液50ML裝，總值超過$2000！數量有限，送完即止。

換領攤位：K09-10

荷花BB展2024｜泇保迎新禮物包 荷花BB展2024｜泇保迎新禮物包

雪印家庭入會──益智木製形狀拼圖

孕媽或爸媽憑博覽優惠券，登記入成為會員，即有機會獲得益智木製形狀拼圖。

換領攤位：P01P24

荷花BB展2024｜雪印益智木製形狀拼圖

荷花BB展2024｜雪印益智木製形狀拼圖

LEARNING TIME──幼兒黑白感官布書

現場簡單登記資料及Follow IG，即可換領黑白感官布書（共3頁）

換領攤位：G03-04

荷花BB展2024｜LEARNING TIME 初生嬰兒黑白感官布書 荷花BB展2024｜LEARNING TIME 初生嬰兒黑白感官布書

WeCareU送可愛抹手巾

憑購物優惠券到展位，追蹤WeCareU Instagram專頁，並分享至限時動態(IG Story)，即可獲贈精美卡通抹手巾一條。贈品隨機送出，每日限量300份，送完即止。

換領攤位：J12-13

荷花BB展2024｜精美卡通抹手巾

荷花BB展2024｜精美卡通抹手巾

Holle攤位送BB餵食匙羹及試食包

成為Holle會員、並完成IG任務，即可獲HolleBB餵食匙羹及試食包一份。贈品隨機送出

換領攤位：H11

荷花BB展2024｜BB餵食匙羹 荷花BB展2024｜試食包
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荷花BB2024BB展高CP推介

每年最受家長矚目的話題搜羅最抵、高CP值的嬰幼兒及孕婦產品，率先披露BB展必搶產品

荷花BB展2024｜b&h (Swiss) Hygea 輕便手推車 原價$1,980 場內優惠價$399 (限量30部)｜攤位：L06-07,20-21 荷花BB展2024｜Pali 4.Uno手推車連前欄 原價$1,599 場內優惠價$599｜攤位：A01 荷花BB展2024｜Haenim喜臨感溫即棄母乳儲存袋(每日限量30盒) 原價$95 場內優惠價$10｜攤位：D05-06 荷花BB展2024｜BEBE CONFORT玩咀牙膠S1 原價$35 場內優惠價$10｜攤位：A01 荷花BB展2024｜Curios® Baby Visual Flashcard 原價$29 場內優惠價$9｜攤位：E11 荷花BB展2024｜Curios® Baby Visual Flashcard 原價$29 場內優惠價$9｜攤位：E11 荷花BB展2024｜Babybest寶寶蔬菜麵 原價$39 場內優惠價$19｜攤位：M04-07 荷花BB展2024｜Tommee Tippee二合一睡袋 原價$358 場內優惠價$99｜攤位：H12-13 荷花BB展2024｜MaMa Me孕婦托腹帶 原價$680 場內優惠價$299｜攤位：N14-15 荷花BB展2024｜Baby Star BRISA Auto-Fold手推車 原價$2,190 場內優惠價$1,590｜攤位：B01-02 荷花BB展2024｜Chicco Lullaglide三合一嬰兒床 原價$1,980 場內優惠價$980｜攤位：F01-03,16-18 荷花BB展2024｜AMOR精梳棉台灣製─輕薄透氣毛巾肚圍 原價$199 場內優惠價$99｜攤位：G11-12 荷花BB展2024｜AMOR精梳棉台灣製─輕薄透氣毛巾肚圍 原價$199 場內優惠價$99｜攤位：G11-12 荷花BB展2024｜Tommee Tippee UV消毒PPSU奶瓶套裝 原價$2,617 場內優惠價$1,199｜攤位：H12-13

荷花BB2024BB外出用品必買清單

集合大量優質及至抵的外出用品，等你輕鬆帶B出遊。

荷花BB展2024｜BRITAX COMPACT手推車 原價$2,399 場內優惠價$999｜攤位：A01 荷花BB展2024｜Babybjorn Baby Carrier Move 原價$1,599 場內優惠價$999｜攤位：C06-07 荷花BB展2024｜Babybjorn Baby Carrier Move 原價$1,599 場內優惠價$999｜攤位：C06-07 荷花BB展2024｜Combi Urbano自動收摺BB車 原價$3,380 場內優惠價$2,873，加送初生墊｜攤位：J04-05 荷花BB展2024｜Combi Urbano自動收摺BB車 原價$3,380 場內優惠價$2,873，加送初生墊｜攤位：J04-05 荷花BB展2024｜gb Gold Pockit+ All City手推車 原價$2,890 場內優惠價$2,119｜攤位：B21-22 荷花BB展2024｜ViWalk輕量4.7kg濶身雙向嬰兒手推車 原價$2,280 場內優惠價$1,690｜攤位：C17 荷花BB展2024｜LOOOOK─AutoOne閃速收車舒適小巧嬰兒手推車 原價$2,380 場內優惠價$1,790｜攤位：C17 荷花BB展2024｜IVAU A Piece of Paradise嬰兒揹巾 原價$675 場內優惠價$540｜攤位：D23 荷花BB展2024｜IVAU A Piece of Paradise嬰兒揹巾 原價$675 場內優惠價$540｜攤位：D23 荷花BB展2024｜IVAU A Piece of Paradise嬰兒揹巾 原價$675 場內優惠價$540｜攤位：D23 荷花BB展2024｜IVAU A Piece of Paradise嬰兒揹巾 原價$675 場內優惠價$540｜攤位：D23 荷花BB展2024｜Chicco Seety雙向手推車 原價$3,698 場內優惠價$3,100｜攤位：F01-03,16 -18 荷花BB展2024｜AMOR精梳棉台灣製春夏BB外出蛤衣 原價$299 場內優惠價$179｜攤位：G11-12 荷花BB展2024｜AMOR精梳棉台灣製春夏BB外出蛤衣 原價$299 場內優惠價$179｜攤位：G11-12 荷花BB展2024｜Maxi Cosi Jaya手推車 原價$2,999 場內優惠價$2,249，送會籍｜攤位：A01
荷花BB展2024｜HiPP 喜寶有機果蓉唧唧裝 原價$24.8/支 場內優惠價$99/6支｜攤位：A07 荷花BB展2024｜HiPP喜寶有機米糊/穀物片 原價$58-$66/盒 場內優惠價$130/3盒｜攤位：A07 荷花BB展2024｜Babymoov NutriSmart奶瓶食物加熱器─家用/汽車 原價$669 場內優惠價$501.8｜攤位：B01-02 荷花BB展2024｜EDISONmama圈圈烏冬 原價$38 場內優惠價 買5送2｜攤位：C20-22 荷花BB展2024｜Kiddylicious蔬菜脆棒/Smoothie泡泡餅 原價$68/件 場內優惠價$100/2件｜攤位：C20-22 荷花BB展2024｜家得路兒童牛初乳強健配方120粒 原價$358 場內優惠價$322.2｜攤位：D01, 24-25 荷花BB展2024｜寶寶百味─有機波波米 原價$35/包 場內優惠價$145/5包｜攤位：E08-09, 18-19 荷花BB展2024｜Holle有機雞肉伴南瓜 原價$25 場內優惠價$20｜攤位：H11 荷花BB展2024｜衍生經典好食好睡組合 原價$110/盒 場內優惠價$220/3盒｜攤位：K04 荷花BB展2024｜日本AJISHOYA -有機幼兒麵蔬菜麵素麵 原價$40/盒 場內優惠價$100/4盒｜攤位：P11-12 荷花BB展2024｜兒童卡通意粉優惠套裝 原價$52/包 場內優惠價$ 88/2包送MODWARE易握叉匙｜攤位：Q07 荷花BB展2024｜兒童卡通意粉優惠套裝 原價$52/包 場內優惠價$ 88/2包送MODWARE易握叉匙｜攤位：Q07 荷花BB展2024｜兒童卡通意粉優惠套裝 原價$52/包 場內優惠價$ 88/2包送MODWARE易握叉匙｜攤位：Q07 荷花BB展2024｜農純鄉寶寶玉米咕咕燴麵/番茄豬豬燴麵 原價$138/盒 場內優惠價 買2送1｜攤位：ZA14-15 荷花BB展2024｜波堤寶寶─寶寶粥系列 原價$110/盒 場內優惠價 買2送1｜攤位：ZA14-15

荷花BB2024媽媽寶寶食品、餵哺推介

BB及媽咪食品及用品是每年最受歡迎的項目之一，場內集齊大量為食BBLIKE的食品及用品優惠！

荷花BB展2024｜HiPP 喜寶有機果蓉唧唧裝 原價$24.8/支 場內優惠價$99/6支｜攤位：A07 荷花BB展2024｜HiPP喜寶有機米糊/穀物片 原價$58-$66/盒 場內優惠價$130/3盒｜攤位：A07 荷花BB展2024｜Babymoov NutriSmart奶瓶食物加熱器─家用/汽車 原價$669 場內優惠價$501.8｜攤位：B01-02 荷花BB展2024｜EDISONmama圈圈烏冬 原價$38 場內優惠價 買5送2｜攤位：C20-22 荷花BB展2024｜Kiddylicious蔬菜脆棒/Smoothie泡泡餅 原價$68/件 場內優惠價$100/2件｜攤位：C20-22 荷花BB展2024｜家得路兒童牛初乳強健配方120粒 原價$358 場內優惠價$322.2｜攤位：D01, 24-25 荷花BB展2024｜寶寶百味─有機波波米 原價$35/包 場內優惠價$145/5包｜攤位：E08-09, 18-19 荷花BB展2024｜Holle有機雞肉伴南瓜 原價$25 場內優惠價$20｜攤位：H11 荷花BB展2024｜衍生經典好食好睡組合 原價$110/盒 場內優惠價$220/3盒｜攤位：K04 荷花BB展2024｜日本AJISHOYA -有機幼兒麵蔬菜麵素麵 原價$40/盒 場內優惠價$100/4盒｜攤位：P11-12 荷花BB展2024｜兒童卡通意粉優惠套裝 原價$52/包 場內優惠價$ 88/2包送MODWARE易握叉匙｜攤位：Q07 荷花BB展2024｜兒童卡通意粉優惠套裝 原價$52/包 場內優惠價$ 88/2包送MODWARE易握叉匙｜攤位：Q07 荷花BB展2024｜兒童卡通意粉優惠套裝 原價$52/包 場內優惠價$ 88/2包送MODWARE易握叉匙｜攤位：Q07 荷花BB展2024｜農純鄉寶寶玉米咕咕燴麵/番茄豬豬燴麵 原價$138/盒 場內優惠價 買2送1｜攤位：ZA14-15 荷花BB展2024｜波堤寶寶─寶寶粥系列 原價$110/盒 場內優惠價 買2送1｜攤位：ZA14-15

荷花BB2024BB用品推介

場內高質嬰幼兒及兒童產品一覽，家長絕不能錯過！

荷花BB展2024｜HiPP喜寶泡泡潔膚 原價$98 場內優惠價$49送泡泡浴球｜攤位：A07 荷花BB展2024｜KUKU乾濕兩用柔舒巾─80片 原價$36 場內優惠價$25｜攤位：B01-02 荷花BB展2024｜KUKU乾濕兩用柔舒巾─80片 原價$36 場內優惠價$25｜攤位：B01-02 荷花BB展2024｜順順兒頂級無香嬰兒濕紙巾(20片蓋裝) 原價$418原箱20包 場內優惠價$350原箱20包(每日限量20個名額)｜攤位：D07-08, 17-18 荷花BB展2024｜Haenim喜臨UV LED消毒烘乾機「典雅系列」 原價$3,660 場內優惠價$2,488｜攤位：D05-06 荷花BB展2024｜NUK二合一蒸汽消毒烘乾機 原價$1,099 場內優惠價$499｜攤位：J01-02,17-18 荷花BB展2024｜NUK PPSU新生兒優越套裝 原價$1,149 場內優惠價$399｜攤位：J01-02,17-18 荷花BB展2024｜思詩樂嬰兒專用抗菌清潔棉140片x10包 原價$295 場內優惠價$250送1包大片裝清潔棉+衣物洗衣液140ml｜攤位：L08-09, 18-19 荷花BB展2024｜Dr. Brown's Options+仿母乳排氣奶樽套裝 原價$652 場內優惠價$499｜攤位：Q07 荷花BB展2024｜Dr. Brown's Options+仿母乳排氣奶樽套裝 原價$652 場內優惠價$499｜攤位：Q07 荷花BB展2024｜CLEVAMAMA嬰兒枕 原價$199 場內優惠價$159送枕套｜攤位：A01 荷花BB展2024｜La Baby 15010 嬰兒木床連床褥 原價$2,699 場內優惠價$1,879，送會籍｜攤位：A01 荷花BB展2024｜Picci Lella 嬰兒細木床連原裝床褥 原價$2,890 場內優惠價$ 2,028｜攤位：A01 荷花BB展2024｜PMU安全地墊9件裝 原價$139 場內優惠價$83｜攤位：A01 荷花BB展2024｜Unilove FEED ME便攜式餐椅 原價$799 場內優惠價$519｜攤位：A01

BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」博覽資料

地點：

香港灣仔會議展覽中心Hall 3

日期：

2024223-25

時間：

223-24 (10:00am –8:00pm)

225(10:00am – 7:00pm)

門票：

成人 $30 / 小童 $20

售票地點：

荷花親子網電子門票

 01空間

Alipay hk/支付寶

現場售票

展覽網址

門票早鳥優惠！

由即日至211日期間購買電子門票即享8折早鳥優惠！

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