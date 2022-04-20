荷里活廣場｜全港首個商場元宇宙遊戲 玩遊戲換實體獎賞

元宇宙掀起全球熱潮，不少品牌紛紛推出元宇宙產品，如NFT和遊戲。鑽石山荷里活廣場亦與本地科技初創開發商Air World Limited合作，以NFT登陸元宇宙，推出全港首個將會員制融入元宇宙虛擬世界的遊戲—「荷里活廣場元宇宙綠色村莊歷奇之旅」，玩家可以體驗元宇宙遊戲樂趣，同時贏實體獎賞。

元宇宙遊戲破格登場 融合綠色生活概念

玩家於5月3日起登入《AiR - Adventure In Reality》手機應用程式，以二維碼或GPS定位連接荷里活廣場虛擬環保村莊，進入三大遊戲場景，包括「豐收農莊」、「森林公園」及「環保小鎮」。玩家於商場內掃描指定二維碼即可獲取「新手工具包」，在遊戲中回歸大自然，透過日常遊戲登入簽到，隨機獲取斧頭、捕蟲網、魚竿等指定工具，暢玩種花、釣魚、回收廢物等小遊戲，再去完成指定任務，從中實踐綠色生活及持續發展理念。每個月會有不同主題任務，亦會與各類型的夥伴合作，讓玩家持續探索更多遊戲任務，獲得更多獎賞。

母親節主題任務 O2O模式將虛擬獎賞成真

「元宇宙綠色村莊歷奇之旅」兼具互動及真實性，玩家不只開始時獲得「新手工具包」和獨家消費優惠券，還可以將遊戲內所收集的物品兌換成實體獎賞。為了慶祝母親節，玩家完成5月份任務就有機會免費換領清香花味潤手霜及深層滋潤保濕面膜；完成餵雞仔快閃小遊戲，便有機會換取日本京都雞蛋一盒，在虛擬世界中獲取實體禮品。另外玩家只要成為荷里活廣場VIC會員，除了可獲雙倍任務獎勵，更有機會贏取每月的終極大獎，包括尚品花膠筒(價值港幣$1,298)、特福智能高速煲(價值港幣$1,398)及VIC會員100積分等。

「好賞SHOPPING」消費港幣$1,200賞港幣$200

配合電子消費券計劃，荷里活廣場於4月22日至6月26日期間(逢星期五、六、日及公眾假期)舉行「好賞SHOPPING」，顧客憑即日以電子貨幣消費滿港幣$1,200的消費單據或VIC會員憑120積分，即可換領總值港幣$200的指定商戶購物、美食和時裝及美容優惠券，邊購物邊享受回贈。