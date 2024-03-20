華御結大優惠｜試食價$12嘆盡三大熱賣御結 紅雪蟹沙律/秋鮭三文魚/濃香蛋汁牛壽喜燒

華御結最強優惠隆重登場，由3月21日起推出4天「皇牌御結日」，限定$12心動試食價讓客人嘆盡三大熱賣御結，其中長居人氣榜三甲位置、口感濃郁惹味的[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒(原價$22)，更以超值優惠價登場，為大家送上一試難忘滋味。連同清新經典口味[御結]北海道產秋鮭三文魚(原價$20)及[御結] 紅雪蟹沙律(原價$20)，組成皇牌御結必試之選，機會難逢。
$12心動試食價嘆盡3大人氣御結
[御結]北海道產秋鮭三文魚 (3月21日及22日)
[御結]紅雪蟹沙律 (3月21日及22日)
[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒 (3月25日及26日)
優惠條款及約束：
1. $12試食價只限特定日子，每人限購2件，數量有限，售完即止。
2. 優惠不可配餐及與其他優惠同時使用。
3. 如有任何爭議，華御結保留最終決定權。
追加驚喜優惠
除了至抵$12試食優惠御結，華御結更追加驚喜優惠延續和風滋味時刻！
各分店於「皇牌御結日」會額外派發加碼折扣券──加碼折扣一：惠顧滿 $50即減$5優惠；加碼折扣二：惠顧任何產品即可獲「買任何2件御結減$4」優惠券乙張，供下次購物使用！
*以上兩項優惠適用至2024年4月10日，並不可與$12試食價優惠及其他優惠同步使用。