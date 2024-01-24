著數優惠｜惠康「龍重折日」限定優惠 滿$168全場92折！指定金額20倍yuu積分

為迎接龍年到來，惠康在這個喜氣洋洋的大節日，推出多項優惠及獨家產品，滿足市民大眾的購物所需。在惠康「龍重折日」當天，客人只需在惠康門市消費滿$168或在網店消費滿$1,088，即可享有92折優惠。此外，由1月26日至2月1日，顧客在惠康門市或網店購買指定家居清潔用品滿$188，更可獲得20倍yuu積分，相等於9折回贈，為年廿八做好準備！

農曆新年將至，是時候辦年貨迎接龍年。惠康於1月27日星期六舉行「龍重折日」，全場92折，只此1天，顧客只需在惠康門市消費滿指定金額，即可享有折扣優惠，切勿錯過！

除了有購物優惠，惠康亦為大家搜羅多款賀年禮盒。當中特別推介LINE FRIENDS牛油曲奇連明信片及LINE FRIENDS meets 官燕棧牛仔布福袋，還有新上市的珍懿坊紫菜肉鬆鳳凰卷，採用特級牛油製成，外層酥脆的蛋卷包裹著香脆紫菜和咸香肉鬆，口感豐富。來自新加坡的金華源頂級原味豬肉乾及金錢蜜糖豬肉乾同樣是過年必備，以手工炭燒的方式製作，味道濃郁多汁。還有最為港人熟悉的嘉頓禮盒曲奇-杏仁榛子同樣有售，每盒拼配杏仁曲奇及榛子朱古力曲奇，嚴選新西蘭牛油製造，入口香濃鬆脆，絕對是送禮佳品。

由1月26號至1月28號，惠康全線更推出週末龍年喜哄搶優惠，讓你週末越買越抵。 購買任何產品滿HK$100 －加HK$39.9換購特級臘腸皇/金牌鴨潤腸皇金牌/頭抽臘肉皇一包 ！ －加HK$72換購丹東紅鑽石士多啤梨2盒，平均只需HK$36一盒！ －加HK$89.9換購一榮 各款燒帆立貝2包，平均只需HK$45一包！ 以上優惠皆以單一發票計算，貨品數量有限，售/送/換完即止，優惠受條款及細則約束。

惠康全線賀年優惠

由1月26號至2月1號，惠康全線更推出一系年賀年優惠，用yuu積分兌換現金券，獎賞加碼回贈高達12%。(優惠期至1月27日)

獎賞1: 20,000積分換$110現金券*

獎賞2: 50,000積分換$280現金券*

惠康笑印 Koizumi 廚具系列新春限定優惠- 凡購物滿$188即可加$299換到Koizumi 24厘米雙耳鍋連蓋(標準價$1,499)， +$599換Koizumi電壓力鍋(標準價$1,699)。

－凡購買四支舒適達牙膏，即送維達厠紙兩條，及威露士洗手液。

－凡購買六罐金寶湯290-312毫升，即獲STARMAX粟米粒，超力銀絲米粉四片裝及太古金黃片糖(總值$35)。

－凡購買任何食米、食油產品滿$188，即送御品皇頂級泰國茉莉香米500克兩包。

－凡購買任何維他常溫茶類飲品滿$60（贈品除外），即送維他低糖氣泡菊花茶六罐裝一排。

－凡購買2條維達柔韌四層衛生紙12卷裝，送維達藍色經典紙巾10包裝1條+維達泡泡棉抽取式面紙三包裝1袋 。

－凡購買2條唯潔雅極致綿柔4層衛生紙10卷裝，送出前一丁日本版麻油麵5包裝一袋。

買潔霸超濃縮殺菌洗衣棒51支裝買1送1，再送MEADOWS HOME 迷你紙手巾 12包裝1件 + 得寶閃鑽四層衛生紙10卷裝1條。

美酒優惠：

－全線紅白餐酒/香檳/汽酒買6支85折; 買指定品牌12支額外88折

－凡購買任何軒尼詩、馬爹利、人頭馬、拿玻崙 VSOP、馬爹利名士、人頭馬CLUB 700毫升一支，即送贈一支澳洲格蘭保五代系列紅酒（750毫升）（價值HK$125）。



貨品數量有限，售/送/換完即止，優惠受條款及細節約束。