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消費著數
2023-12-14 13:31:25

著數優惠｜泰式休閑Café「Tommy Yummy」登陸將軍澳 開幕派過千份泰式美食 飲品買一送一

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著數優惠｜泰式休閑Café「Tommy Yummy」登陸將軍澳 開幕派過千份泰式美食 飲品買一送一

著數優惠｜泰式休閑Café「Tommy Yummy」登陸將軍澳 開幕派過千份泰式美食 飲品買一送一

泰式休閑Café「Tommy Yummy」將於12月20日正式進駐港鐵康城站上蓋的The LOHAS，是品牌繼中環店後第二間分店，以「我在泰國看日出」為主設計概念，以斑蘭葉的綠色、樹木的棕色及日出常見的橙紅色作為設計主調，充滿泰式渡假氣氛！為慶祝新店開幕，在12月20日至30日期間餐廳將推出3大新張禮遇，包括飲品買一送一優惠、贈送泰式炸蝦片、大派過千份泰式班蘭軟糯甜糕體驗裝及甜品禮券，下文即睇詳情！

「Tommy Yummy」將軍澳新店12月20日開幕

「Tommy Yummy」將軍澳新店佔地2100呎，設有72座位，天頂採用獨特鑲空設計，日光充足，加上特色裝修，滿滿泰國海島氣氛。餐廳主打泰西fusion美食，將西式做法及元素融入傳統泰式美食，創意十足，其中黃咖哩薯蓉燉牛面肉、香辣海鮮蝶豆花飯、泰式奶茶Tiramsu、原隻菠蘿雪花冰、泰式奶茶雪糕忌廉牛角窩夫等都是新店限定必點招牌貨，擺盤賣相IG-able，同時包含泰式滋味。推介香辣海鮮蝶豆花飯（ $128），用傳統泰式料理常用的天然食用色素蝶豆花蒸煮白米，令米飯熟透後染上迷人淺藍色，味帶淡淡香甜，餐廳選配多種口感及風味不一的海鮮，包括大蝦、小蝦、青口及八爪魚，以泰式辣椒糕烹煮，味道集甜、辣、鹹、濃於一身，惹味開胃。

開幕限定3大開張禮遇 

為慶祝康城分店隆重開張，12月20日至31日期間，Tommy Yummy將推出三項新張禮遇，共派發過千份泰式美食，包括泰式炸蝦片、泰國現時大熱的班蘭軟糯甜糕等。在12月23日、24日、30日及31日，Tommy Yummy更誠意打造泰式篤篤車巡遊將軍澳區，於指定地點大派泰式班蘭軟糯甜糕，附近街坊密切留意！

Tommy Yummy
地址：將軍澳THE LOHAS 康城 3 樓352A號舖
電話：22670199
營業時間：星期日至四及公衆假期上午11:30 至 晚上10:00; 星期五六和公衆假期前夕上午11:30 至 晚上 10:00

第一重禮遇

第二重禮遇

第三重禮遇

1220日至26

1220日至26

1223日、24日、30日及31

穿搭包含綠色/橙色元素的衣服配搭，可享堂食所有飲品買一送一優惠！（價格較低的一杯為免費）

 

證件姓名或生日有「TY、康、城、12」其中1個字，即送泰式炸蝦片一份！

於指定地點巧遇泰式篤篤車，並完成以下步驟︰

  1. 追蹤Tommy Yummy Instagram，即現場送泰式班蘭軟糯甜糕體驗裝 一份。
  2. 追蹤 Tommy Yummy Instagram，並於指定post tag兩位好友朋友Instagram，即送泰式奶茶Tiramsu換領券一張。

#禮遇數目有限，派完即止

註：第一重及第二重禮遇可同時享用。所有優惠數量有限，送完即止。

註：第三重禮遇活動詳情:

日子:

1223

1224

1230

1231

時間:

下午2時至5

地點:

將軍澳至善街播道書院外

將軍澳站A2出口

將軍澳TKO Gateway

將軍澳新都城2

 
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