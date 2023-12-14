著數優惠｜泰式休閑Café「Tommy Yummy」登陸將軍澳 開幕派過千份泰式美食 飲品買一送一

泰式休閑Café「Tommy Yummy」將於12月20日正式進駐港鐵康城站上蓋的The LOHAS，是品牌繼中環店後第二間分店，以「我在泰國看日出」為主設計概念，以斑蘭葉的綠色、樹木的棕色及日出常見的橙紅色作為設計主調，充滿泰式渡假氣氛！為慶祝新店開幕，在12月20日至30日期間餐廳將推出3大新張禮遇，包括飲品買一送一優惠、贈送泰式炸蝦片、大派過千份泰式班蘭軟糯甜糕體驗裝及甜品禮券，下文即睇詳情！

「Tommy Yummy」將軍澳新店12月20日開幕 「Tommy Yummy」將軍澳新店佔地2100呎，設有72座位，天頂採用獨特鑲空設計，日光充足，加上特色裝修，滿滿泰國海島氣氛。餐廳主打泰西fusion美食，將西式做法及元素融入傳統泰式美食，創意十足，其中黃咖哩薯蓉燉牛面肉、香辣海鮮蝶豆花飯、泰式奶茶Tiramsu、原隻菠蘿雪花冰、泰式奶茶雪糕忌廉牛角窩夫等都是新店限定必點招牌貨，擺盤賣相IG-able，同時包含泰式滋味。推介香辣海鮮蝶豆花飯（ $128），用傳統泰式料理常用的天然食用色素蝶豆花蒸煮白米，令米飯熟透後染上迷人淺藍色，味帶淡淡香甜，餐廳選配多種口感及風味不一的海鮮，包括大蝦、小蝦、青口及八爪魚，以泰式辣椒糕烹煮，味道集甜、辣、鹹、濃於一身，惹味開胃。