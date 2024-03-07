著數優惠｜Pizza Hut 限時買一送一 $24自助沙律吧 10款皇牌意粉/焗飯最平$35起

Pizza Hut買一送一優惠！由即日起至4月3日，Pizza Hut一系列共10款人氣熱賣皇牌意粉及焗飯優惠低至$35起，堂食限定自助沙律吧則有限時4星期的買一送一優惠，平均$24就可以自由組合11種滋味食材，著數優惠相當超值！





Pizza Hut 限時買一送一 $24自助沙律吧 10款皇牌意粉/焗飯最平$35起

10款人氣意粉及焗飯限時買一送一 Pizza Hut 10款皇牌意粉焗飯買一送一，款式包括焗肉醬意粉、海鮮寬條麵/長通粉、千層肉醬闊麵配薯蓉、香蒜大蝦炒意粉、香蒜肉絲意粉和芝士海鮮焗飯等，除開每份價錢最平低至港幣$35（免費送贈同等價格或價格較低之皇牌意粉或焗飯），堂食、外賣自取及外賣速遞均全日適用！另外經典自助沙律吧同樣買一送一，Pizza Hut特選24間指定分店，每日晚餐時段（下午5時後）帶來$48堂食沙律吧買一送一優惠，即每位$24，此外更可追加升級配料可供追加，包括香煎帆立貝（3件）和橄欖油大蝦（6件），每款只需$22，令美味升級！

限時買一送一皇牌意粉及焗飯*

•推廣期：2024年3月7日至4月3日

•推廣渠道：Pizza Hut分店、外賣熱線、手機應用程式及網站（堂食、外賣自取及外賣速遞均適用）



限時買一送一自助沙律吧

•推廣期：2024年3月7日至4月3日下午5時起供應

•推廣渠道：指定24間Pizza Hut香港分店

•指定分店：