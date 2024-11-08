買鞋要有講究！ Dr. Kong免費驗腳配墊服務 Grace稱讚：著得舒服才是真正Walk Easy！

在日常生活中，選擇一雙合適的鞋子至關重要。不論是朋友聚會、運動還是上班，許多人往往為了時尚而選擇各種風格的OOTD（Outfit of the Day），但實際上，選擇適合自己腳型的鞋子比選擇衣物或手袋更為重要。即使再時髦的鞋子，長時間穿著不合適的鞋也可能導致腿部不適，甚至引發其他等健康問題。
最近，藝人陳凱琳Grace亦經常於社交媒體分享穿著Dr. Kong運動鞋的日常生活照，不論是運動或戶外還是休閒造型都能輕鬆駕馭，長時間穿著感到時尚又舒適。
Dr. Kong 最新成人運動鞋廣告影片
Dr.Kong運動鞋以Walk Esay為本 著鞋需著得舒適
Dr. Kong以其舒適和健康鞋款而著稱，致力於研發各種足部護理產品，滿足不同年齡層的需求。Dr. Kong 鞋款適合不同風格的男女士，除了款式百搭易襯，最重要是能享有驗腳配墊的服務，買鞋時店員會自動免費匹配最合適的鞋墊，為日常活動提供舒適穿著體驗，大大提升每步的舒適感。
Dr. Kong 首創「Check & Fit驗腳配墊」服務
首創的「Check & Fit驗腳配墊」服務，利用「3D智能驗腳儀」的多部相機對足部數據進行360°讀取，只需短短幾秒時間，便可快速辨別正常足、扁平足和高弓足等不同足型，幫助消費者選擇最合適的鞋、鞋墊及運動。
Dr. Kong的成人運動鞋更具備緩震功能，配合加硬的後跟杯設計，能有效減少步行或運動時的疲勞和關節損耗。穿著有足弓承托的鞋墊，能分散足底壓力，達到更好的運動控制效果，隨時為健康起步。
陳凱琳稱讚 Dr. Kong運動鞋舒適又時尚
Grace在體驗「Check & Fit驗腳配墊」服務後表示，她和家人都十分喜歡Dr. Kong驗腳配墊的服務。除了可以了解清楚足部情況，更能持續定期跟進足部健康情況。根據驗腳結果，適合的鞋墊能提供更合腳和舒適的穿著體驗，使她能自信地穿著Dr. Kong出席不同場合。Grace更笑言：「未接拍Dr . Kong廣告前，本身小孩、父母和和自己都有穿過Dr. Kong的鞋，並感到很舒適。」
Dr. Kong戶外鞋
集功能外型於一身，鞋底選用抓地橡膠，凹凸底紋設計增強抓地感，令大家每步都行得更踏實穩健。鞋款配備緩震和較硬後跟杯，有助減少後跟過度擺動、降低關節勞損和疲勞感。行山或去戶外活動必備！
Dr. Kong休閒鞋
採用無縫編織技術，配合不同的針織紋路和輕盈富彈性的材質，完美貼合腳型。同時提供有鞋帶和無鞋帶的款式，適合一些想調整細節或者追求方便的用家。鞋底選用超輕物料，能提升抓地力和吸震力，更有效紓緩腳底壓力，為日常活動提供舒適穿著體驗。
Dr. Kong運動鞋
鞋面彈性且透氣度高物料，緊貼腳部。鞋底採用超輕物料，有良好的吸震力，有效紓緩腳底壓力，加上優質橡膠物料耐磨力高，抓地力強，日日做運動就更得心應手！
【三重限時優惠！】
成人運動鞋低至$369 兩件再8折 全場產品滿$800即減$50
Dr. Kong推出全新限時優惠，成人運動鞋低至$369，並且購買鞋類及書包產品兩件再享8折優惠。凡在Dr. Kong購買任何產品滿$800可減$50，滿$1,200則可減$100。此外，顧客都能免費體驗「Check & Fit驗腳配墊服務」，千萬不要錯過這個機會！