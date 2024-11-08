買鞋要有講究！ Dr. Kong免費驗腳配墊服務 Grace稱讚：著得舒服才是真正Walk Easy！

在日常生活中，選擇一雙合適的鞋子至關重要。不論是朋友聚會、運動還是上班，許多人往往為了時尚而選擇各種風格的OOTD（Outfit of the Day），但實際上，選擇適合自己腳型的鞋子比選擇衣物或手袋更為重要。即使再時髦的鞋子，長時間穿著不合適的鞋也可能導致腿部不適，甚至引發其他等健康問題。

最近，藝人陳凱琳Grace亦經常於社交媒體分享穿著Dr. Kong運動鞋的日常生活照，不論是運動或戶外還是休閒造型都能輕鬆駕馭，長時間穿著感到時尚又舒適。