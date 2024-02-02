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消費著數
2024-02-02 13:00:00

跨境消費丨WeChat Pay HK聯乘京東 推出「京東狂歡購」 全場無門檻免運費港元結賬 另享雙倍WePoints積分獎賞

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跨境消費丨WeChat Pay HK聯乘京東 推出「京東狂歡購」 全場無門檻免運費港元結賬 另享雙倍WePoints積分獎賞

跨境消費丨WeChat Pay HK聯乘京東 推出「京東狂歡購」 全場無門檻免運費港元結賬 另享雙倍WePoints積分獎賞

農曆新年將至，是時候為親友互相送禮祝賀作好準備。WeChat Pay HK夥拍一站式網購平台京東推出「京東狂歡購」活動，提供「新人¥1秒殺」、「新人2折熱賣 折後最高¥9.9」、「自營商品滿¥200減¥20」等多項限時購物優惠，全場免運費送貨！另有內地商戶雙倍WePoints積分獎賞，與大家過一個豐足肥年！

新用戶專享優惠 於「京東狂歡購」專區選購產品 輕鬆便捷

由即日起至2月29日期間，ＷeChat Pay HK用戶於跨境遊頁面點擊指定橫幅，即可直接進入「京東狂歡購」小程序專區，挑選分門別類的新春應節貨品，其中包括「新年迎新廚」、「新年新裝扮」、「零食一條龍」、「數碼至新潮」、「超級市場大平賣」等，輕鬆挑選心儀商品。除了京東新用戶可獨享「¥1秒殺」及「2折熱賣折後最高¥9.9」，所有香港用戶同時可享「自營商品滿¥200減¥20」及「全場免運費 免費送貨」，透過WeChat Pay HK以港元付款，簡單便捷。

於內地商戶消費 享雙倍WePoints積分

此外，WeChat Pay HK推出內地商戶消費雙倍WePoints積分。用戶只要透過WeChat Pay HK付款，不論使用任何支付方式，於內地線下或線上商戶(包括京東)，消費HK$1均可得2個WePoints積分。

新人¥1秒殺 (可選一款商品) 新人2折熱賣 折後最高¥9.9 (可選一款商品) 全場自營產品 滿¥200減¥20：Usmile笑容加電動牙刷Y10（原價¥369） 全場自營產品 滿¥200減¥20：三隻松鼠堅果禮盒1515g/1505g龍年禮盒（原價¥59） 全場自營產品 滿¥200減¥20：王老吉涼茶龍年大吉定制罐310ml 12 罐禮盒裝 (原價 ¥32.8)

參與活動方法：

打開WeChat，點擊「我」-「服務」進入跨境遊頁面 點擊京東活動橫幅，進入活動頁面 進入活動頁面，參與京東狂歡購
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