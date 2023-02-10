適逢雙春兼潤月 趁情人節浪漫求婚 北角匯推求婚套餐 料婚嫁市場大增三成

下星期二便是情人節，加上癸卯兔年雙春兼潤月，正值嫁喜好年，如能趕及今年「拉埋天窗」，有機會於明年生「龍B」。趁著政府放寬防疫措施，新地旗下北角匯與著名婚禮顧問兼香港國際大妗姐協會創辦人歐惠芳攜手，聯同商場內多間商戶推出求婚企劃，打造HK$9,988一站式求婚統籌及場地服務套餐，同時更推出限額1折（HK$998）求婚套餐優惠，由於報名反應熱烈，於即日至2月14日推活動第二輪，加推10個優惠名額，有意向伴侶求婚者宜把握機會參加。
歐惠芳指港人在過去兩年多因疫情關係未能外遊，加上受社交距離措施所限而不能舉辦大型酒宴，故不少年輕人都傾向將婚禮及酒宴簡化，將酒席的預算調配至求婚儀式及婚戒上，她更指近2年接獲的求婚相關查詢大增兩成。隨著政府逐步放寬限聚，今年不少準新人會舉辦婚禮，預計酒席、鮮花和鑽戒等市場會恢復暢旺，且用於珠寶首飾、婚紗攝影及回禮等金額亦會更闊綽，料準新人的結婚使費可望錄得兩至三成升幅，約由30萬元起。有準新人便計劃會花費約40萬至50萬港元於今年內舉辦婚宴及外出度蜜月。
參與企劃商戶 盼活動帶動生意
「求婚儀式」及「輕婚禮」成為近2年的熱潮，餐廳和迷你戲院等都適合年輕人求婚或舉行婚前派對。宏寰文化傳播及ACX Cinemas總監黃永峯指，放鬆防疫措施後今年賀歲片檔期的入座率較聖誕節增加約三成，座位較少的ACX影院由於預算相宜，適合包場進行求婚或生日party等，事實上過去半年戲院已舉行多次包場活動。另一商戶You N Me Floral 負責人許家煇亦指，鮮花是求婚、佈置求婚及婚禮場地不可或缺的元素，為迎接情人節，花店去年底起已接獲很多查詢及預訂，平均消費金額約HK$1,200，他並預計今年情人節花店生意會較去年急增三成。法式餐廳Briketenia餐廳行政總廚樂君平則指防疫措施放寬後，舉行包場活動的顧客有所增加，希望「求婚大作戰」企劃可長遠帶動餐廳的生意。
料活動帶動人流及營業額
新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮則指因接獲不少有意於《地膚之森》園藝裝置拍攝婚紗照及求婚的查詢，加上雙春兼潤月有利婚嫁，商場與歐惠芳婚禮顧問公司合作以優惠價提供一站式專業求婚統籌及場地服務，並以1折求婚套餐為獎品推出「求婚大作戰-最佳求婚計劃書大募集」，加上於情人節期間推出4大快閃活動，料可帶動二月分商場人流及營業額分別上升15%及20%。