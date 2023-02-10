適逢雙春兼潤月 趁情人節浪漫求婚 北角匯推求婚套餐 料婚嫁市場大增三成

下星期二便是情人節，加上癸卯兔年雙春兼潤月，正值嫁喜好年，如能趕及今年「拉埋天窗」，有機會於明年生「龍B」。趁著政府放寬防疫措施，新地旗下北角匯與著名婚禮顧問兼香港國際大妗姐協會創辦人歐惠芳攜手，聯同商場內多間商戶推出求婚企劃，打造HK$9,988一站式求婚統籌及場地服務套餐，同時更推出限額1折（HK$998）求婚套餐優惠，由於報名反應熱烈，於即日至2月14日推活動第二輪，加推10個優惠名額，有意向伴侶求婚者宜把握機會參加。

歐惠芳指港人在過去兩年多因疫情關係未能外遊，加上受社交距離措施所限而不能舉辦大型酒宴，故不少年輕人都傾向將婚禮及酒宴簡化，將酒席的預算調配至求婚儀式及婚戒上，她更指近2年接獲的求婚相關查詢大增兩成。隨著政府逐步放寬限聚，今年不少準新人會舉辦婚禮，預計酒席、鮮花和鑽戒等市場會恢復暢旺，且用於珠寶首飾、婚紗攝影及回禮等金額亦會更闊綽，料準新人的結婚使費可望錄得兩至三成升幅，約由30萬元起。有準新人便計劃會花費約40萬至50萬港元於今年內舉辦婚宴及外出度蜜月。