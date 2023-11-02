領展凝聚綠色社區力量攜手共建可持續香港 獨樂樂不如眾樂樂 以比賽鼓勵市民及商戶參與社區綠化

政府於明年計劃收取垃圾徵費，以緩和堆填區的飽和、減少都市固體廢物的數目，同時推動綠色環保生活與可持續發展。都市固體垃圾除了包括家居住宅垃圾外，還有商場及食肆廢物來源，涉及的範圍比較廣泛。為了有效地向大眾提倡廚餘環保，領展由去年開始於街市舉行「廚餘回收大作戰」比賽，各推出廚餘回收計劃，鼓勵市民及商戶參與。
選址樂富及大元街市 邀「街市達人」陳琪分享廚餘回收貼士
而領展今年選址於樂富街市及大元街市，繼續舉辦「廚餘回收大作戰」比賽，並邀請街市達人陳琪為啟動禮嘉賓。活動當日(1日)，陳琪以「街市達人」的身份，向街市商戶講解廚餘回收的好處，鼓勵商戶將廚餘廢物回收成再生資源，減輕堆填區負擔，共同推動的綠色街市達致可持續的環保生活模式。
以遊戲獎賞繼續推動綠化街市
為期一個月的「廚餘回收大作戰」比賽昨日起(1日)至11月30日期間進行，鼓勵領展街市商戶將廚餘分類，透過回收，把廚餘轉化成再生能源，達至可持續發展。商戶評分會拆分四部份，以參與性、主動性、連續性及系統性定為評分標準，只要評分達標，即評為「綠色商戶」，嬴得超市現金券獎勵。而市民只要在樂富街市及大元街市，消費滿指定金額，可換取現金券並於被評為「綠色商戶」消費。