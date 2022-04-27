領展商場 善用消費券一舉兩得 購物換抑菌防疫家電

放寬社交距離措施下，傳播風險無可避免地依然存在，政府呼籲社會各界仍不能掉以輕心。商場作為人流集中地，更需要保持防疫意識。當中領展繼續加強旗下場所的清潔工作，同時推出「無菌生活安心賞」活動，讓顧客可善用消費券，消費同時儲電子印花換領抑菌防疫家電。 消費券到手，不少市民想盡購平時儲下的購物清單，都紛紛留意各大商場優惠，想分配在電器和娛樂等其他方面的同時，加強個人和家居防疫用品。

關注市民所需 推出「無菌生活安心賞」 領展自疫情一直加強旗下場所的防疫措施，為顧客營造一個更安心的購物環境。而為了進一步將健康關懷由商場延伸至市民家居，將於14個商場及街市推出「無菌生活安心賞」活動，包括啟田商場、樂富廣場及街市、秀茂坪商場及街市、黃大仙中心、慈雲山中心、長發廣場、彩園廣場、富東廣場及街市、良景廣場、T Town、太和廣場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、禾輋廣場及街市。 消費儲印花 換Panasonic抑菌防疫家電 由即日起至5月31日，顧客登記成為領展會員及下載「泊食易」手機應用程式，並於指定商場或街市以電子貨幣(包括信用卡、易辦事、Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Tap & Go、AlipayHK、WeChat Pay、八達通或其他手機支付程式)消費滿港幣50元或以上，由消費當日起三天內憑機印發票正本即可兌換電子印花。消費每滿港幣50元，可獲電子印花一個，即消費滿港幣100元可獲兩個，滿港幣150元可獲三個，如此類推。以單一發票計算，每張正本發票最多可獲20個電子印花。儲滿170個電子印花，即可換領Panasonic手提式蒸氣掛熨機；儲滿450個電子印花，即可換領Panasonic nanoe®納米離子空氣清新機。禮品換領期為5月9日至6月30日，共有1,500份，先到先得，換完即止。