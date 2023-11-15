領展聖誕繽紛購物體驗助實現暢遊世界 「賞」飛就飛 尋找夢幻聖誕跨年目標地

臨近年尾，犒勞過去一年努力工作的自己，相信不少人已經計劃好到外地賞雪、滑雪、泡溫泉，特別是飛往外地過聖誕節、跨年，會過得額外難忘和有記念價值，但提到全年最貴的機票時段，必定是12月、1月聖誕及跨年期間。為了幫助大家達成玩樂的願望，以及「賞飛」就飛的心，領展推出「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」活動，與一連串冬日禮遇獎賞，讓想去外遊的大家只要「賞」，飛到哪裹旅遊都沒有問題。

加碼推出兩大消費賞 齊齊獎賞Double Up 為了讓香港更加投入聖誕消費氣氛，領展加碼推出兩大驚喜消費賞，讓各位在商場內輕鬆消費，品嚐各式各樣的美饌佳餚的同時，購買各種家居實用品。即日起至12月31日，只要以「LINKUPXMAS」優惠碼成功登記Link Up會員，且首次參加「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」，即可獲得港幣20元電子現金券一張作為迎新禮品，其後每累積五次抽獎機會，更可額外獲得電子現金券一張，總共送出逾2萬張餐飲及零售電子現金券。

想今個冬日好好獎賞自己，嘆盡更多精彩的禮遇，「Link Up『賞』飛就飛大抽獎」讓各位享盡「飛」凡禮遇。於領展旗下24個指定商場，以當日的電子貨幣消費滿港幣300元或以上的單一發票，即可換領抽獎機會一次；即日以電子貨幣消費滿港幣600元或以上，可換領兩次抽獎機會。有機會獲得海洋公園萬豪酒店staycation連樂園門票、任天堂Switch遊戲機、珠寶禮券、一系列餐飲及家品電器禮券等等，最高更可獲價值港幣3萬元的旅遊現金禮券，超過200份獎品，總值共逾港幣100萬。