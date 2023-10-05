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2023-10-05 04:30:00
日報

香港花式足球冠軍施寶盛 熱血踢入杏花邨 努力練習大膽嘗試 挑戰突破創香港Style

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杏花新城 施寶盛

「旺角美斯」施寶盛將於杏花新城表演花式足球，絕對不容錯過。

踏入秋季，又是進行戶外運動及遠足郊遊的好時節，港鐵一直致力建立可持續發展社區，於今個秋季除再次於杏花新城舉辦「運動折」，讓熱愛運動的市民購買名牌運動用品可享折扣優惠，並請來香港花式足球運動冠軍，有「旺角美斯」之稱的施寶盛，於10月15日及10月29日到商場表演讓人熱血沸騰的花式足球運動，絕對不容錯過。

「很高興今次再度與港鐵杏花新城合作，讓更多區內街坊和年輕人可以認識花式足球的樂趣。」施寶盛指他中四才接觸足球，比同齡的朋友遲，他笑指自己沒有球技，出場也只是湊數。「我當時是上網自學踢波，但從相關影片看到有人可用整套花式表演，我覺得自己也做得到，便開始跟不同朋友學招式，當做到這些花式便會有成功感。」施寶盛有數年時間，每日都會抽4至7個小時練習，就算需要上班，亦會於上班前後練習。

透過表演推廣花式足球

經常會到不同舞台表演的他，希望透過表演讓更多港人認識及參與花式足球運動。他亦有到學校推廣及教班，他認為小學3年級起已可學花式足球。「一般人如有興趣，可以先從網上搜尋相關短片，以慢速細看及多次重看那些花式技巧。而新手則可從『的波』練起，以鍛練自己的球感，並於有空時多以細小的足球練習。於網上亦可搜尋花式足球班和教練的資料，有興趣者可以報名參加。經過兩三年的練習，便應該可以參加一些公開賽。

杏花新城 施寶盛

施寶盛希望更多港人認識及參與花式足球，更希望創出HK Style。

杏花新城 施寶盛

施寶盛指只要小朋友敢於嘗試，凡而可創造無限可能。

努力嘗試 望創花式足球Hong Kong Style

最近於2023年Super Ball花式足球世界賽殺入5強的施寶盛笑指，今次雖未能得到獎牌，但成績已比預期理想。「今次沒有去想勝負的問題，抱著盡力嘗試，交流觀摩和全情投入的心態，表現凡而更理想。」他很開心有其他國家的參賽者指他的演出有「Hong Kong Style」，他亦會更努力去嘗試，希望可創出一套花式足球的「Hong Kong Style」。

施寶盛指隨著越來越多人接觸花式足球運動，他未來除會繼續參加比賽外，亦會積極培訓新人，如在不同中小學教授興趣班，讓更多學生嘗試花式足球，並從中發掘人才。只要一個足球和很少空間，自己亦可練習花式足球。他建議同學可在不影響學習和功課的情況下抽空練習。

杏花新城更將10月8日及22日，亦請來Stropex. Studio與Ropssy參與表演新興運動Double Dutch（交互繩）及舉辦工作坊。而於杏花新城「運動折」，可以低至23折優惠價購買人氣運動產品，「MTR Mobile」登記用戶於10月31日或以前於港鐵商場消費滿指定金額，更可獲商場電子優惠券。

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