香港街市派$2,800,000賀年利是 送智能電話及家電 星級廚師落區教煮 (附團年飯食譜)

3年疫情過去，終於迎來復常後第一頓團年飯。有見及此，香港街市將於2024年1月15日至2月9日推出以「新春家有廚神，廚神家有！」為主題的新年企劃，除了邀請3位星級廚師包括黎諾懿、李錦聯及Hilda Leung，各自設計一道團年菜式外，3位星級廚師更將親自落區示範，向街坊親授成為廚神的秘訣。與此同時，香港街市旗下的21個街市更加碼推出「三重新年激賞」，市民毋須消費亦可領取總值$2,800,000的商戶優惠券賀年利是，及消費滿$38即參加團年大激賞，禮品總值超過$1,880,000。

香港街市「新春家有廚神，廚神家有！」新年企劃

青衣市場由1月15日至2月19日期間，特意於中庭設置8.8米長的飛天「祥」龍，部分龍身更由18個寓意闔家團圓、人丁興旺的紅燈籠組成，節日感爆燈。整個打卡區以鴻運當頭的大紅色調為主，當中最矚目的要數龍尾下的金桃花，大家可以把握機會在此多打卡走動，為新一年帶來好運！

「新春家有廚神，廚神家有！」團年菜式烹飪示範

「新春家有廚神，廚神家有！」團年菜式烹飪示範

「新春家有廚神，廚神家有！」團年菜式烹飪示範

香港街市更特別邀請到3位星級名廚黎諾懿、李錦聯及Hilda Leung，從街市選購所有新鮮食材，各自創作一道團年菜式，包括：鮑你黃金滿屋皇子雞、新春橫財醬燒豬手以及笑口常開麻辣奶油鮮蝦，並製作成短片及食譜，讓街坊在家都能煮出星級美味。3位星級名廚將於1月15、22以及29日落區教煮並大玩遊戲，黎諾懿更將於1月15日聯同李施嬅親臨青衣市場，即場示範團年菜兼大談烹飪心得。

由1月15日至2月9日期間，香港街市旗下的21個街市隆重推出三重優惠活動，大家毋須消費亦可以齊齊瓜分總值$2,800,000的商戶優惠券賀年利是，而消費滿指定金額更可收集印仔換獎品，而每次只要消費滿$38，而消費次數最多的香港街市會員，即有機會瓜分總值$1,880,000的禮品！

優惠一：人人有賞！即攞賀年利是！

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