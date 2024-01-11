熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 農曆新年2024 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
消費著數
2024-01-11 16:30:00

香港街市派$2,800,000賀年利是 送智能電話及家電 星級廚師落區教煮 (附團年飯食譜)

分享：
香港街市派$2,800,000賀年利是 送智能電話及家電 星級廚師落區教煮 (附團年飯食譜)

香港街市派$2,800,000賀年利是 送智能電話及家電 星級廚師落區教煮 (附團年飯食譜)

3年疫情過去，終於迎來復常後第一頓團年飯。有見及此，香港街市將於2024115日至29日推出以「新春家有廚神，廚神家有！」為主題的新年企劃，除了邀請3位星級廚師包括黎諾懿、李錦聯及Hilda Leung，各自設計一道團年菜式外，3位星級廚師更將親自落區示範，向街坊親授成為廚神的秘訣。與此同時，香港街市旗下的21個街市更加碼推出「三重新年激賞」，市民毋須消費亦可領取總值$2,800,000的商戶優惠券賀年利是，及消費滿$38即參加團年大激賞，禮品總值超過$1,880,000

香港街市「新春家有廚神，廚神家有！」新年企劃

香港街市「新春家有廚神，廚神家有！」新年企劃

8.8米飛天「祥」龍空降青衣市場

青衣市場由115日至219日期間，特意於中庭設置8.8米長的飛天「祥」龍，部分龍身更由18個寓意闔家團圓、人丁興旺的紅燈籠組成，節日感爆燈。整個打卡區以鴻運當頭的大紅色調為主，當中最矚目的要數龍尾下的金桃花，大家可以把握機會在此多打卡走動，為新一年帶來好運！

青衣市場Deco

青衣市場Deco

3位名廚設計團年菜 落區教煮益街坊 

香港街市更特別邀請到3位星級名廚黎諾懿、李錦聯及Hilda Leung，從街市選購所有新鮮食材，各自創作一道團年菜式，包括：鮑你黃金滿屋皇子雞、新春橫財醬燒豬手以及笑口常開麻辣奶油鮮蝦，並製作成短片及食譜，讓街坊在家都能煮出星級美味。3位星級名廚將於11522以及29日落區教煮並大玩遊戲，黎諾懿更將於115日聯同李施嬅親臨青衣市場，即場示範團年菜兼大談烹飪心得。

「新春家有廚神，廚神家有！」團年菜式烹飪示範

Hilda Leung Hilda Leung_笑口常開麻辣奶油鮮蝦 Hilda Leung笑口常開麻辣奶油鮮蝦食譜 李錦聯 新春橫財燒豬手 李錦聯 新春橫財燒豬手食譜 黎諾懿 鮑你黃金滿屋皇子雞 黎諾懿 鮑你黃金滿屋皇子雞食譜 「新春家有廚神，廚神家有！」團年菜式烹飪示範

115日至29日期間，香港街市旗下的21個街市隆重推出三重優惠活動，大家毋須消費亦可以齊齊瓜分總值$2,800,000的商戶優惠券賀年利是，而消費滿指定金額更可收集印仔換獎品，而每次只要消費滿$38，而消費次數最多的香港街市會員，即有機會瓜分總值$1,880,000的禮品！

優惠一：人人有賞！即攞賀年利是！

只需在推廣期內到指定之香港街市服務台即可獲得賀年利是一封，毋須消費，內含各商戶優惠券，買餸抵上加抵。另外，憑任何消費之單據，即可獲AXE洗潔精100毫升一支，優惠及禮品數量有限，送完即止。

優惠二：迎春印花拼拼樂

於指定之香港街市消費滿指定金額即可到服務台收集相關印仔 ，集滿指定印仔可獲小禮品及聚歡樂。碗筷套裝！禮品數量有限，送完即止。

優惠三：團年送大禮

於活動期間內，香港街市會員於指定香港街市單筆消費滿$38，而消費次數最多的會員，即有機會瓜分總值$1,880,000的禮品，包括智能手提電話512GB$5,000旅遊禮券及一系列潮牌家用電器，得獎者超過2,600位。

參與市場：天瑞街市、本灣市場、太和街市、良景市集、隆亨市集、啟業市場、香港街市(逸東邨) 、葵盛東街市、青衣市場、寶達市場、恆安市場、廣源市場、啟田市場、竹園市場、頌富市場、華明市場、沙角市場、寶林市場、祥華市場、慈雲山市場、茵怡市場

Ad Block
香港街市「新春家有廚神，廚神家有！」新年企劃

香港街市「新春家有廚神，廚神家有！」新年企劃

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受