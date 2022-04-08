齊消費 振經濟 各大商場消費券優惠特集

首輪消費券終於到手，不少人都在「盤算」如何盡用5,000港元，買得更著數、更精明。全港各大商場經已推出連串消費券消費獎賞計劃，幫大家消費券「增值」，激起大家的購物慾，齊齊振興本地經濟！

2022年4月14至5月29日期間，太古城中心推出「勁賞・買！」，於場內以任何電子貨幣單次消費滿指定金額，即可換取不同類別商戶之無消費條件現金券。

2022年4月14至5月29日期間，太古城中心推出「勁賞・買！」，於場內以任何電子貨幣單次消費滿指定金額，即可換取不同類別商戶之無消費條件現金券，最多賞200港元。以八達通或渣打國泰Mastercard®消費，獎賞更即時加碼！以八達通消費即多賞50港元無消費條件指定餐飲商戶現金券；以渣打國泰Mastercard®消費更有機會額外多賞100港元無消費條件的現金禮券。

置富Malls 11大商場「消費加倍賞」 送總值百萬現金券

由2022年4月9日起，置富Malls旗下11大商場將推出「消費加倍賞」，送出總值逾百萬港元豐富現金券，包括超市百貨、保健護理、家居生活、零售美食、休閒運動等日常範疇。此外，隨著「消費加倍賞」優惠開始，置富Malls旗下4大商場+WOO嘉湖、馬鞍山廣場、置富第一城及都會駅加碼推出「最高消費購物賞」，推廣期內於場內累積消費總額最高之3名Fortune+會員合共可獲贈總值過萬港元的新款智慧家電或電子遊戲產品。

南豐集團「NF Shopping購物獎賞」 大派$2,000電子優惠券

南豐集團2022年4月11日起推出「NF Shopping購物獎賞」，會員零消費即可分期獲得合共2,000港元電子優惠券，新註冊的會員亦能同享優惠，優惠券分別可於南豐集團旗下的將軍澳廣場及Nan Fung Place使用。集團旗下南豐紗廠亦配合推出消費券優惠，即日起於紗廠以指定消費券電子平台消費滿500港元，憑即日單據可獲得150港元現金券，希望藉著提供消費券優惠，以行動與大家攜手支持本地小店。